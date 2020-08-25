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Garai 35 g/min.; 110 g garų pliūpsnis
„SteamGlide“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2200 vatų
Šis galingas lygintuvas greitai įkaista ir lyginimo metu išlaiko stabilias temperatūras, taip galima tinkamai pašalinti raukšles.
Nepertraukiamas garas iki 35 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Lygintuvo 110 g garų pliūpsnis padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
in8inity
25/08/2020
Україна
Надійна праска: користуємось близько 10 років
Подобається функція пару. Я використовую навіть як вертикальне відпаровування, хоча це, мабуть, не передбачено. Добре прасує як делікатні речі так і міцні цупкі скатертини.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2920/70 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2920/70 Парова праска
Crina63
26/01/2019
România
„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.
Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur