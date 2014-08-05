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Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
Tam, kad pasiektumėte puikių rezultatų kiekvieną dieną, jums reikia lygintuvo, kuris niekada nenuviltų. Naujas „SteamGlide“ padas, galinga nuolatinė garų srovė ir tabletės kalkių nuosėdoms šalinti – šis praktiškas lygintuvas puikiai atsiperka!
Lyginimo prekių ženklas
Garai 40 g/min.; 130 g garų pliūpsnis
„SteamGlide“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
2400 vatų
2400 W galia – nuolat tiekiama galinga garų srovė.
„Philips“ garo lygintuvo nepertraukiamas garas iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Ikarus260
05/08/2014
Polska
Jest świetne
Po dłuższym użytkowaniu stwierdzamy ( ja i żona ), że żelazko jest świetne. Dobrze prasuje, funkcja do usuwania kamienia działa. Polecamy. Funkcja strażaka też działa świetnie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe
Irena_88
05/07/2021
Україна
Утюг хороший помощник для дома
Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.
Argumentai už
Всё устраивает, качество на высшем уровне.
Argumentai prieš
Минусов нет.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2960/50 Парова праска
Naudojimo data 2019-07-04
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2960/50 Парова праска
Naudojimo data 2019-07-04
CrayZ
29/06/2021
Україна
Чудова праска
Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2960/50 Парова праска
Naudojimo data 2019-06-29
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2960/50 Парова праска
Naudojimo data 2019-06-29