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Nutraukta gamyba

PowerLifeGarų lygintuvas

GC2960/50

5

| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

Tam, kad pasiektumėte puikių rezultatų kiekvieną dieną, jums reikia lygintuvo, kuris niekada nenuviltų. Naujas „SteamGlide“ padas, galinga nuolatinė garų srovė ir tabletės kalkių nuosėdoms šalinti – šis praktiškas lygintuvas puikiai atsiperka!

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Lyginimo prekių ženklas

Su „SteamGlide“ padu

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

  • Garai 40 g/min.; 130 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

  • 2400 vatų

2400 W galia – nuolat tiekiama galinga garų srovė

2400 W galia – nuolat tiekiama galinga garų srovė

2400 W galia – nuolat tiekiama galinga garų srovė.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

„Philips“ garo lygintuvo nepertraukiamas garas iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

130 g garų padidinimas lengvai pašalina sunkiai išlyginamas raukšles

130 g garų padidinimas lengvai pašalina sunkiai išlyginamas raukšles

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

05/08/2014

Polska

Polska

Jest świetne

Po dłuższym użytkowaniu stwierdzamy ( ja i żona ), że żelazko jest świetne. Dobrze prasuje, funkcja do usuwania kamienia działa. Polecamy. Funkcja strażaka też działa świetnie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe

05/07/2021

Україна

Україна

Утюг хороший помощник для дома

Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.

Argumentai už

Всё устраивает, качество на высшем уровне.

Argumentai prieš

Минусов нет.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2960/50 Парова праска

Naudojimo data 2019-07-04

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2960/50 Парова праска

Naudojimo data 2019-07-04

29/06/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2960/50 Парова праска

Naudojimo data 2019-06-29

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2960/50 Парова праска

Naudojimo data 2019-06-29

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.