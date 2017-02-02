30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Garai 40 g/min.; 130 g garų pliūpsnis
„SteamGlide“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
2400 vatų
2400 W galia – nuolat tiekiama galinga garų srovė.
„Philips“ garo lygintuvo nepertraukiamas garas iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Matemistrz
02/02/2017
Polska
Dobre żelazko
Używam od niedawna i jestem zadowolony. Dobrze trzyma się w dłoni, prasuje dokładnie i szybko się nagrzewa. Nie zostawia żadnych śladów po używaniu pary.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe
Iwa84
26/03/2014
Polska
Rewelacyjne żelazko!
Żelazko nagrzewa się dosłownie w 5 sekund. Nie za ciężkie, ale za to bardzo dobrze rozprasowuje zagniecenia. Dobrze trzyma się w dłoni. Na początku zniechęcił mnie kształt stopy żelazka, ale ostatecznie nie mogę narzekać. Regulacja pary możliwa przy użyciu jednego palca, nie wymaga nawet przerywania prasowania. Naprawdę żelazko godne polecenia.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe
Flori91
09/05/2019
România
Superrr
Este super bun acest produs de cand il folosesc sunt foarte multumita!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur