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  • Sukurtas galingam lyginimui
  • Sukurtas galingam lyginimui
  • Sukurtas galingam lyginimui
  • Sukurtas galingam lyginimui
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  • Sukurtas galingam lyginimui
  • Sukurtas galingam lyginimui
  • Sukurtas galingam lyginimui

Nutraukta gamyba

PowerLifeGarų lygintuvas

GC2965/80

4.7
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Sukurtas galingam lyginimui
Tam, kad pasiektumėte puikių rezultatų kiekvieną dieną, jums reikia lygintuvo, kuris niekada nenuviltų. Naujas „SteamGlide“ padas, galinga nuolatinė garų srovė ir tabletės kalkių nuosėdoms šalinti – šis praktiškas lygintuvas puikiai atsiperka!
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Lyginimo prekių ženklas

Su elektroniniu apsauginiu išjungimu

Sukurtas galingam lyginimui

  • Garai 40 g/min.; 130 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

  • 2400 vatų

2400 W galia – nuolat tiekiama galinga garų srovė

2400 W galia – nuolat tiekiama galinga garų srovė

2400 W galia – nuolat tiekiama galinga garų srovė.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

„Philips“ garo lygintuvo nepertraukiamas garas iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

130 g garų padidinimas lengvai pašalina sunkiai išlyginamas raukšles

130 g garų padidinimas lengvai pašalina sunkiai išlyginamas raukšles

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

02/02/2017

Polska

Polska

Dobre żelazko

Używam od niedawna i jestem zadowolony. Dobrze trzyma się w dłoni, prasuje dokładnie i szybko się nagrzewa. Nie zostawia żadnych śladów po używaniu pary.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe

26/03/2014

Polska

Polska

Rewelacyjne żelazko!

Żelazko nagrzewa się dosłownie w 5 sekund. Nie za ciężkie, ale za to bardzo dobrze rozprasowuje zagniecenia. Dobrze trzyma się w dłoni. Na początku zniechęcił mnie kształt stopy żelazka, ale ostatecznie nie mogę narzekać. Regulacja pary możliwa przy użyciu jednego palca, nie wymaga nawet przerywania prasowania. Naprawdę żelazko godne polecenia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe

09/05/2019

România

România

Superrr

Este super bun acest produs de cand il folosesc sunt foarte multumita!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur

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