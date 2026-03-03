GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

Nutraukta gamyba

PowerLife PlusGarinis lygintuvas

GC2982/30

1 apdovanojimas

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
Naudodami „Philips PowerLife Plus“ lygintuvą su garais galėsite džiaugtis puikiais rezultatais kiekvieną dieną. Jums patiks jo naujas „SteamGlide“ padas, nuolat tiekiama galinga garų srovė, nesudėtinga kalkių šalinimo sistema ir labai stabili galinė atrama.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

  • Garai 35 g/min.; 130 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide“ lygintuvo padas

  • Kalkių šalinimas

  • 2300 vatų

Nepertraukiami garai iki 35 g/min. geriau šalina raukšles

Nepertraukiami garai iki 35 g/min. geriau šalina raukšles

Nepertraukiami garai iki 35 g/min geriau šalina raukšles.

130 g garų padidinimas lengvai pašalina sunkiai išlyginamas raukšles

130 g garų padidinimas lengvai pašalina sunkiai išlyginamas raukšles

Garų pliūpsnis gali būti naudojamas lyginant sunkiai įveikiamas raukšles ir lyginant vertikaliai.

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas

„SteamGlide“ yra geriausias „Philips“ garų lygintuvo padas – jis labai atsparus įbrėžimams, puikiai lygina ir yra lengvai valomas.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.