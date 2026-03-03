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Nutraukta gamyba
GC2982/30
Lyginimo prekių ženklas
Garai 35 g/min.; 130 g garų pliūpsnis
„SteamGlide“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2300 vatų
Nepertraukiami garai iki 35 g/min geriau šalina raukšles.
Garų pliūpsnis gali būti naudojamas lyginant sunkiai įveikiamas raukšles ir lyginant vertikaliai.
„SteamGlide“ yra geriausias „Philips“ garų lygintuvo padas – jis labai atsparus įbrėžimams, puikiai lygina ir yra lengvai valomas.
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