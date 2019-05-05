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  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
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  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
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  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

Nutraukta gamyba

PowerLife PlusGarinis lygintuvas

GC2986/40

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
Naudodami „Philips PowerLife Plus“ lygintuvą su garais galėsite džiaugtis puikiais rezultatais kiekvieną dieną. Jums patiks jo naujas „SteamGlide“ padas, nuolat tiekiama galinga garų srovė, nesudėtinga kalkių šalinimo sistema ir labai stabili galinė atrama.
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Lyginimo prekių ženklas

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

  • Garai 40 g/min.; 140 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide“ lygintuvo padas

  • Kalkių šalinimas

  • 2400 vatų

2400 W – greitai įkaista

2400 W – greitai įkaista

2400 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

Nepertraukiamas garas iki 40 g/min. geriau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 40 g/min. geriau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 40 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų raukšles.

Garų padidinimas iki 140 g

Garų padidinimas iki 140 g

Garų padidinimas iki 140 g padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

05/05/2019

Česká republika

Česká republika

Za rozumný peníz skvělá žehlička

Jednoduchá obsluha. Na žehlení košilí perfektní, klouže jak po másle po žehlící ploše. Přehledné nastavení funkcí.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife Plus GC2986/40 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife Plus GC2986/40 Napařovací žehlička

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