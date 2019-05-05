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Lyginimo prekių ženklas
Garai 40 g/min.; 140 g garų pliūpsnis
„SteamGlide“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2400 vatų
2400 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina
Nepertraukiamas garas iki 40 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų raukšles.
Garų padidinimas iki 140 g padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
hasytch
05/05/2019
Česká republika
Za rozumný peníz skvělá žehlička
Jednoduchá obsluha. Na žehlení košilí perfektní, klouže jak po másle po žehlící ploše. Přehledné nastavení funkcí.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife Plus GC2986/40 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife Plus GC2986/40 Napařovací žehlička