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Garai 40 g/min.; 150 g garų pliūpsnis
„SteamGlide“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2400 vatų
2400 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina
Nepertraukiamas garas iki 40 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų raukšles.
Lygintuvo 150 g garų pliūpsnis padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Karlito
16/06/2017
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Suprová
Rychle nahřátá, Automaticky se vypne při nečinnost - super funkce Výborně formovaná špička plochy, krásně se s ní žehlí záhyby. Naprosto doporučuji
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife Plus GC2988/80 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife Plus GC2988/80 Napařovací žehlička