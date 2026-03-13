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„PowerLife“ Garinis lygintuvas

Nutraukta gamyba

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„PowerLife“Garinis lygintuvas

GC2994/20

„PowerLife“ Garinis lygintuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Eco passport Philips PowerLife Steam iron - English (US)

  • PDF fail., 132.5 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2994/20 - English (US)

  • PDF fail., 962.3 kB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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