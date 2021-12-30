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Nutraukta gamyba
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2400 W
45 g/min. nepertraukiami garai
170 g garų pliūpsnis
„SteamGlide“ lygintuvo padas
Greitai įkaista ir galingai veikia.
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.
Galingais ir nepertraukiamai sklindančiais garais greičiau išlyginsite raukšles.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
22
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Ibordun
30/12/2021
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Виріб має чудові функції
Хороша праска, добре відпарює, паровий удар норм), великий плюс якщо забув вимкнути з розетки то відключається сама
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2998/80 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2998/80 Парова праска
Miya24
29/10/2021
Україна
Чудова праска
Користуюсь праскою вже 2 роки!Прасує чудово, не залишає слідів води при випусканні пари, легко розпрасовує, легка в користуванні!Рекомендую!
Argumentai už
Довготривала, якісна та легка в користуванні
Argumentai prieš
Не знайшла
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2998/80 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2998/80 Парова праска
Край
29/10/2021
Україна
отличный выбор
Пришла пора искать замену старому утюгу, кстати этого же производителя, в связи с его моральным и функциональным устаренем) Выбрали с женой данную модель. Плюсы : увесистый) мощная подача пара; подошва с качественным покрытием, легко чистится. Минусов, как таковых нет.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2998/80 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2998/80 Парова праска
Išbandytas lyginant su „Philips“ nelimpančiu lygintuvo padu