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  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

Nutraukta gamyba

„PowerLife“Garinis lygintuvas

GC2998/80

4.7
| (22) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
Kasdieniams puikiems rezultatams jums reikia nenuviliančio lygintuvo. Jis pasižymi nesibraižančiu „SteamGlide“ lygintuvo padu, dideliu, pastoviu garų padavimu ir integruotu kalkių šalinimu – šis geros kokybės lygintuvas veiks tikrai ilgai.
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Lyginimo prekių ženklas

Naudosite 4 kartus ilgiau, nes turi „SteamGlide“ lygintuvo padą*

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

  • 2400 W

  • 45 g/min. nepertraukiami garai

  • 170 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide“ lygintuvo padas

2400 W, kad greitai įkaistų

2400 W, kad greitai įkaistų

Greitai įkaista ir galingai veikia.

170 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai lyginamas raukšles

170 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai lyginamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.

Iki 45 g/min. skleidžiami garai galingam, stabiliam veikimui

Iki 45 g/min. skleidžiami garai galingam, stabiliam veikimui

Galingais ir nepertraukiamai sklindančiais garais greičiau išlyginsite raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

22

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

30/12/2021

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Виріб має чудові функції

Хороша праска, добре відпарює, паровий удар норм), великий плюс якщо забув вимкнути з розетки то відключається сама

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2998/80 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2998/80 Парова праска

29/10/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Користуюсь праскою вже 2 роки!Прасує чудово, не залишає слідів води при випусканні пари, легко розпрасовує, легка в користуванні!Рекомендую!

Argumentai už

Довготривала, якісна та легка в користуванні

Argumentai prieš

Не знайшла

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2998/80 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2998/80 Парова праска

29/10/2021

Україна

Україна

отличный выбор

Пришла пора искать замену старому утюгу, кстати этого же производителя, в связи с его моральным и функциональным устаренем) Выбрали с женой данную модель. Плюсы : увесистый) мощная подача пара; подошва с качественным покрытием, легко чистится. Минусов, как таковых нет.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2998/80 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2998/80 Парова праска

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Išbandytas lyginant su „Philips“ nelimpančiu lygintuvo padu