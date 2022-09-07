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  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui

Nutraukta gamyba

Rankinis drabužių garintuvas

GC299/40

5
| (33) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
Šis rankinis drabužių garintuvas puikiai tinka gležniems audiniams ir sunkiai lyginamoms vietoms lyginti bei drabužiams arba apmušalams atnaujinti. Užtikriname, kad nesudeginsite. Lengvas ir kompaktiško dizaino, tad lengvai naudosite bet kada ir bet kur. Tiesiog garinkite ir lengvai lyginkite!
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Lyginimo prekių ženklas

Puikus lyginimo partneris, nereikalinga lyginimo lenta

Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui

  • 1000 W, iki 20 g/min.

  • Vertikalus lyginimas garais

  • 60 ml nenuimamas vandens bakelis

Automatiškai nuolatos sklindantys garai, kad būtų lengva lyginti raukšles

Automatiškai nuolatos sklindantys garai, kad būtų lengva lyginti raukšles

Elektrinis siurblys automatiškai skleidžia nepertraukiamus garus, kad lengvai ir greitai išlygintumėte raukšles.

Šepetėlio priedas storesniems audiniams

Šepetėlio priedas storesniems audiniams

Šepetėlio priedas atveria audinio pluoštą, todėl geriau įsiskverbia garai. Jis ypatingai gerai tinka storesniems drabužiams, pvz.: švarkams ir paltams. Jis taip pat padės pašalinti purvą ir pūkelius.

Saugu naudoti visiems lyginamiems audiniams; užtikriname, kad nesudeginsite

Saugu naudoti visiems lyginamiems audiniams; užtikriname, kad nesudeginsite

Garintuvą saugu naudoti su visais lyginamais audiniais ir drabužiais. Garų plokštę galima saugiai prispausti prie bet kokio drabužio nerizikuojant sudeginti – puikus sprendimas lyginant švelnius audinius, tokius kaip šilkas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

33

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Продукт с чудесни характеристики

Уреда е лесен за употреба, върши чудесна работа в забързаното ежедневие. Най-важното според мен е , че няма опасност от прегаряне на тъканите при гладене.

Argumentai už

Нов начин за гладене, без притеснения за дрехите.

Argumentai prieš

Няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC299/40 Ръчен уред за гладене с пара

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC299/40 Ръчен уред за гладене с пара

24/05/2021

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

ruční napařovač

Ruční napařovač je lehký, skladný, vhodný i na cestování. Pára se dostane do všech záhybů i tam kde se nedostane žehlička a tím slní svůj účel. Velká spokojenost.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC299/40 Ruční napařovač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC299/40 Ruční napařovač

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Ruční napařovač Vám snadno a rychle zajistí, aby Váš oděv vypadal co nejlépe i bez žehlícího prkna a k tomu bude mít Vaše oblečení svěží vůni. Stane se Vaším nenahraditelným pomocníkem na cestách.

Argumentai už

Snadná manipulace

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC299/40 Ruční napařovač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC299/40 Ruční napařovač

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Atsakomybės apribojimai

  1. Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.