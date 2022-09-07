30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
1000 W, iki 20 g/min.
Vertikalus lyginimas garais
60 ml nenuimamas vandens bakelis
Elektrinis siurblys automatiškai skleidžia nepertraukiamus garus, kad lengvai ir greitai išlygintumėte raukšles.
Šepetėlio priedas atveria audinio pluoštą, todėl geriau įsiskverbia garai. Jis ypatingai gerai tinka storesniems drabužiams, pvz.: švarkams ir paltams. Jis taip pat padės pašalinti purvą ir pūkelius.
Garintuvą saugu naudoti su visais lyginamais audiniais ir drabužiais. Garų plokštę galima saugiai prispausti prie bet kokio drabužio nerizikuojant sudeginti – puikus sprendimas lyginant švelnius audinius, tokius kaip šilkas.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
33
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Vasilka
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Продукт с чудесни характеристики
Уреда е лесен за употреба, върши чудесна работа в забързаното ежедневие. Най-важното според мен е , че няма опасност от прегаряне на тъканите при гладене.
Argumentai už
Нов начин за гладене, без притеснения за дрехите.
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC299/40 Ръчен уред за гладене с пара
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC299/40 Ръчен уред за гладене с пара
JanaPra
24/05/2021
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
ruční napařovač
Ruční napařovač je lehký, skladný, vhodný i na cestování. Pára se dostane do všech záhybů i tam kde se nedostane žehlička a tím slní svůj účel. Velká spokojenost.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC299/40 Ruční napařovač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC299/40 Ruční napařovač
radka007
12/05/2021
Česká republika
Skvělý pomocník
Ruční napařovač Vám snadno a rychle zajistí, aby Váš oděv vypadal co nejlépe i bez žehlícího prkna a k tomu bude mít Vaše oblečení svěží vůni. Stane se Vaším nenahraditelným pomocníkem na cestách.
Argumentai už
Snadná manipulace
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC299/40 Ruční napařovač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC299/40 Ruční napařovač
Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.