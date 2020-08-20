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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Nepertraukiama galingo garo srovė padeda lengvai išlyginti raukšles.
„Philips“ lygintuvo vertikali garų srovė skirta lyginti raukšles ant kabančių audinių.
Didelį 300 ml vandens bakelį reikės rečiau pildyti. Galėsite išlyginti daugiau drabužių vienu kartu.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Koto5ei
20/08/2020
Україна
Хорошая рабочая лошадка
Утюг отработал больше десяти лет и работает до сих пор.
Argumentai už
Выполняет свои функции на сто процентов.
Argumentai prieš
Ничего.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3109/02 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3109/02 Парова праска
Mehanik83
31/10/2019
Україна
При належном використанні прослужить довгий час
Даною праску використовуємо більше 13 років , легкість у використанні, ніколи не підводила. За цей період повністю працюють всі функції праски, немає ніде підтікання води, підошва при належном догляді ніде непотусніла.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3109/02 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3109/02 Парова праска
irshik
03/04/2019
Україна
чудовий
Пропрацювала 8 років. зручна, легко ковзає, чудово розгладжувала. дуже класна підошва. з часом почала підтікати, але це було вже під кінець "життя":)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3109/02 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3109/02 Парова праска