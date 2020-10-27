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Nutraukta gamyba
GC3230/02
Lyginimo prekių ženklas
Per ypač didelę vandens įleidimo angą vandens į lygintuvą pripilsite greitai ir lengvai. Tik kelios sekundės ir neberizikuojate visur pritaškyti vandens!
Labai ilgu 3 m ilgio laidu lengvai pasieksite lyginimo lentos kraštus ir dar toliau!
Ypač aiškus „Philips“ lygintuvo indikatorius gerai rodo vandens lygį, todėl tik pažvelgę visada žinosite, ar turite pakankamai vandens.
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