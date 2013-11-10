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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
2300 W
35 g/min. garų
100 g garų pliūpsnio padidinimas
Didelę 300 ml vandens talpą reikės pildyti rečiau, tad išlyginsite daugiau drabužių vienu kartu.
Esant labai ilgam 3 m ilgio „Philips“ lygintuvo laidui, lengvai pasieksite lyginimo lentos kraštus ir dar toliau!
Ypač aiškus „Philips“ lygintuvo indikatorius gerai rodo vandens lygį, todėl tik pažvelgę visada žinosite, ar turite pakankamai vandens.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
krzysztof57
10/11/2013
Polska
Produkt w pełni zaspakaja moje wymagania w zakresie prasowania
Każdy ,kto myśli o zakupie żelazka - bez namysłu kup ten produkt i pełna satysfakcja po Twojej stronie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 series GC3330/02 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 series GC3330/02 Żelazko parowe
Serg.S
26/10/2021
Україна
Гарна праска.
Гарна праска, добре прасує навіть в малодоступних місцях тому, що нагрівається носик. Добре подає пару, та чистить канали кнопкою. Працює вже досить давно.
Argumentai už
Класна праска.
Argumentai prieš
Немає.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 series GC3330/02 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 series GC3330/02 Парова праска