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  • Puikūs rezultatai, mažai pastangų
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  • Puikūs rezultatai, mažai pastangų
  • Puikūs rezultatai, mažai pastangų
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  • Puikūs rezultatai, mažai pastangų
  • Puikūs rezultatai, mažai pastangų
  • Puikūs rezultatai, mažai pastangų
  • Puikūs rezultatai, mažai pastangų

Nutraukta gamyba

3300 seriesGarų lygintuvas

GC3340/02

4.7
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Puikūs rezultatai, mažai pastangų
Šis „Philips“ garo lygintuvas patogus ne tik dėl ypač didelės angos vandeniui pripilti, labai ilgo laido bei vandens lygio indikatoriaus, bet ir dėl to, kad naujuoju slydimo garais padu lyginsite lengviau ir lygiau!
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Lyginimo prekių ženklas

3 kartus lengviau

Puikūs rezultatai, mažai pastangų

  • 3m laidas

Lašėjimo blokavimo sistema užtikrina lyginamų drabužių švarą

Lašėjimo blokavimo sistema užtikrina lyginamų drabužių švarą

„Philips“ garų lygintuvo lašėjimo blokavimo sistema padeda lyginti ypatingas medžiagas žema temperatūra, nesibaiminant, kad dėl vandens lašėjimo susidarys dėmės.

Su paminkštinta rankena patogu lyginti ilgesnį laiką

Paminkštinta „Philips“ lygintuvo rankena – kad būtų patogu lyginti ilgiau.

Dvigubai veiksmingesnė kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo

Dvigubai veiksmingesnė kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo

Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo – naudojamos kalkių šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių šalinimo funkcija.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

25/01/2013

Polska

Polska

tylko pytanie

W danych technicznych napisane jest: "Łatwa konfiguracja i przechowywanie: Duży otwór wlewowy wody, Wbudowany schowek na przewód" Moje pytanie brzmi: gdzie ten wbudowany schowek na przewód????????????????????????????????????????

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 series GC3340 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 series GC3340 Żelazko parowe

17/06/2018

Slovensko

Slovensko

Inú nechcem

Mám ju už desať rokov, nedám na ňu dopustiť. Dúfam ak doslúži, že nájdem jej podobnú.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 series GC3340/02 Naparovacia žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 series GC3340/02 Naparovacia žehlička

18/12/2013

Polska

Polska

Produkt jest uzyteczny

Żelazko posiadam od 4 lat i jestem z niego zadowolona. Lubie uzytkować rzeczy dobrej jakosci i łatwe w obsłudze, a wskazane żelazko takie własnie jest. Bywają problemy z parą (bo za dobrze by było, gdyby zawsze wszystko działało doskonale:) ), ale wystarczy regularnie czyścić i odkamieniać dozownik, ale nie zawsze człowiek ma takie czynności czas i chęci:). Mimo wszystko bardzo polecam produkty tej firmy, gdyż jestem zadowolona z nich i zawsze chętnie korzystam z nowości jakie się pojawiają

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 series GC3340 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 series GC3340 Żelazko parowe

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