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Lyginimo prekių ženklas
3m laidas
„Philips“ garų lygintuvo lašėjimo blokavimo sistema padeda lyginti ypatingas medžiagas žema temperatūra, nesibaiminant, kad dėl vandens lašėjimo susidarys dėmės.
Paminkštinta „Philips“ lygintuvo rankena – kad būtų patogu lyginti ilgiau.
Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo – naudojamos kalkių šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių šalinimo funkcija.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Pawcio
25/01/2013
Polska
tylko pytanie
W danych technicznych napisane jest: "Łatwa konfiguracja i przechowywanie: Duży otwór wlewowy wody, Wbudowany schowek na przewód" Moje pytanie brzmi: gdzie ten wbudowany schowek na przewód????????????????????????????????????????
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 series GC3340 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 series GC3340 Żelazko parowe
Naty
17/06/2018
Slovensko
Inú nechcem
Mám ju už desať rokov, nedám na ňu dopustiť. Dúfam ak doslúži, že nájdem jej podobnú.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 series GC3340/02 Naparovacia žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 series GC3340/02 Naparovacia žehlička
Alicja
18/12/2013
Polska
Produkt jest uzyteczny
Żelazko posiadam od 4 lat i jestem z niego zadowolona. Lubie uzytkować rzeczy dobrej jakosci i łatwe w obsłudze, a wskazane żelazko takie własnie jest. Bywają problemy z parą (bo za dobrze by było, gdyby zawsze wszystko działało doskonale:) ), ale wystarczy regularnie czyścić i odkamieniać dozownik, ale nie zawsze człowiek ma takie czynności czas i chęci:). Mimo wszystko bardzo polecam produkty tej firmy, gdyż jestem zadowolona z nich i zawsze chętnie korzystam z nowości jakie się pojawiają
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 series GC3340 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 series GC3340 Żelazko parowe