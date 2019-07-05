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Lyginimo prekių ženklas
3m laidas
Per ypač didelę vandens įleidimo angą vandens į lygintuvą pripilsite greitai ir lengvai. Tik kelios sekundės ir neberizikuojate visur pritaškyti vandens!
Labai ilgu 3 m ilgio laidu lengvai pasieksite lyginimo lentos kraštus ir dar toliau!
Ypač aiškus „Philips“ lygintuvo indikatorius gerai rodo vandens lygį, todėl tik pažvelgę visada žinosite, ar turite pakankamai vandens.
Apdovanojimai
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
agidulyan
05/07/2019
Україна
Можно брать
По опыту предыдущих утюгов - перекручивался и перегибался кабель. В этом - с этим вопрос нормальный. Хороший кабель. По основных характеристикам оправдывает себя. Поверхность очень надежная, не загрязняется и легко гладит. Единственное исключение: кнопки ручной подачи пара и вспрыска - слабый пластик, вышли из строя.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 series GC3388/02 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 series GC3388/02 Парова праска