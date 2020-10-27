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Nutraukta gamyba
GC3390/02
Lyginimo prekių ženklas
3m laidas
Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo – naudojamos kalkių šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių šalinimo funkcija.
„Philips“ garų lygintuvo lašėjimo blokavimo sistema padeda lyginti ypatingas medžiagas žema temperatūra, nesibaiminant, kad dėl vandens lašėjimo susidarys dėmės.
Didelį 300 ml vandens bakelį reikės rečiau pildyti. Galėsite išlyginti daugiau drabužių vienu kartu.
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