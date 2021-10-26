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  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui

Nutraukta gamyba

Steam&GoRankinis drabužių garintuvas

GC350/40

4.8
| (53) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
Šis rankinis drabužių garintuvas puikiai tinka gležniems audiniams ir sunkiai lyginamoms vietoms lyginti bei drabužiams arba apmušalams atnaujinti. Užtikriname, kad nesudeginsite. Lengvas ir kompaktiško dizaino, tad lengvai naudosite bet kada ir bet kur. Tiesiog garinkite ir lengvai lyginkite!
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Lyginimo prekių ženklas

Puikus lyginimo partneris, nereikalinga lyginimo lenta

Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui

  • 1000 W, iki 20 g/min.

  • Vertikalus lyginimas garais

  • 70 ml nuimamas vandens bakelis

Automatiškai nuolatos sklindantys garai, kad būtų lengva lyginti raukšles

Automatiškai nuolatos sklindantys garai, kad būtų lengva lyginti raukšles

Elektrinis siurblys automatiškai skleidžia nepertraukiamus garus, kad lengvai ir greitai išlygintumėte raukšles.

Šepetėlio priedas storesniems audiniams

Šepetėlio priedas storesniems audiniams

Šepetėlio priedas atveria audinio pluoštą, todėl geriau įsiskverbia garai. Jis ypatingai gerai tinka storesniems drabužiams, pvz.: švarkams ir paltams. Jis taip pat padės pašalinti purvą ir pūkelius.

Saugu naudoti visiems lyginamiems audiniams; užtikriname, kad nesudeginsite

Saugu naudoti visiems lyginamiems audiniams; užtikriname, kad nesudeginsite

Garintuvą saugu naudoti su visais lyginamais audiniais ir drabužiais. Garų plokštę galima saugiai prispausti prie bet kokio drabužio nerizikuojant sudeginti – puikus sprendimas lyginant švelnius audinius, tokius kaip šilkas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

53

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

26/10/2021

Україна

Україна

Полегшує життя)

Це другий мій відпарювач. Попередній є, але там тільки вертикальний режим. Тут можна і класти речі. З ним дуже швидко можна привести одяг до належного вигляду. Задоволена, рекомендую! П.С. Подарувала і сестрі такий)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

06/05/2020

Україна

Україна

Отпариватель - надёжный помощник

Купила себе для домашнего использования этот отпариватель, чтобы заменить использование утюгом. Я осталась очень довольна, что не прогадала, он оказался очень удобным как для дома, так и для поездок. Отпариватель очень удобный в руке, лёгкий и достаточно мощный. При включении быстро нагревается, пар хорошо расспределяеться по всей поверхности пластины и выдаёт мощную подачу пары. Контейнер для воды не протекает, не оставляет следов на ткани. Отпариватель хорошо справляется с рубашками мужа, моими деликатными блузками из шелка и платьями. С помощью дополнительной насадки для грубых тканей отпариватель может и ухаживать за шерсяными пальтами, пиджаками и заодно освежать вещи. Отпариваю вещи как вертикально на вешаке, так и на кровати, это очень удобно и занимает мало времени. Есть в наличии перчатка, которая служит для защиты руки от пара, когда нужно придержать или расправить вещь. Он незаменим для домашнего использования, очень нужная вещь. Если у вас ещё нет такого, рекомендую приобрести.

Argumentai už

Мощный, хорошая подача пара, удобный в использовании, насадка для грубых тканей, перчатка

Argumentai prieš

Нет

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

28/04/2020

Україна

Україна

Ручной отпариватель Philips GC 350/40

Если вы любители путешествий как я,или часто ездите в командировки-советую прекрасного,удобного помощника как для дома так и во время поездок.Это "маленькое чудо" поможет вам отпарить очень хорошо тонкие вещи(блузки,рубашки и т.д).А как он отпаривает деликатные ткани!!!Считанные минутки-и все готово!!Шелк,вискоза--отпаривать одно удовольствие!Он не заменимый помощник и в отпаривании шерстяных вещей,курток,пиджаков!Есть насадка для плотных тканей,правда отпаривать такие вещи он будет немного дольше,чем тонкие.По размерам он маленький,удобный,не очень тяжелый(если брать его в ручную кладь в самолет),но в тоже время он мощный,быстро нагревается,не оставляет следов на ткани и не течет!В комплекте есть перчатка,которая предназначена для защиты руки от пара(когда нужно придержать рукой вещь или расправить).Я люблю на свои вещи,которые ношу,нашивать много камней,бусинок и т.д...Это отпаривателю не помеха,между нашивкой он отпаривает вещь просто запросто!Могу сказать с уверенностью,что вещь эта нужная и удобная!Отпаривает вертикально,но если нужно прогладить маленькую вещь,можно и гладить))))Рекомендую!!!!!!Достоинства--маленький и мощный,хороший дизайн,хорошая подача пара,не течет,не оставляет следов на одежде,быстро нагревается и он все же компактный!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

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Atsakomybės apribojimai

  1. Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.