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  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui

Nutraukta gamyba

Steam&GoRankinis drabužių garintuvas

GC360/30

4.8
| (24) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
Lengvesnis garinimas su „SmartFlow“ šildoma plokšte. Naudokite vertikaliai arba horizontaliai sunkiai lyginamose vietose ir atnaujinkite drabužį. Užtikriname, kad nesudeginsite. Lengvas ir kompaktiško dizaino, tad lengvai naudosite bet kada ir bet kur. Tiesiog garinkite ir lengvai lyginkite!
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Lyginimo prekių ženklas

Naudokite vertikaliai arba horizontaliai, kad rezultatai būtų geresni

Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui

  • 1200 W, iki 22 g/min.

  • Horizontalus ir vertikalus garinimas

  • 70 ml nuimamas vandens bakelis

Vertikalus ir horizontalus garinimas, kad būtų patogiau

Vertikalus ir horizontalus garinimas, kad būtų patogiau

Garinkite vertikaliai, kad greitai išlygintumėte raukšles ir atnaujintumėte pakabintus drabužius nenaudodami lyginimo lentos. Garinkite horizontaliai, kad idealiai išlygintumėte sunkiai lyginamas vietas, tokias kaip rankogaliai ir apykaklės. Abiem atvejais su galingais, nuolat sklindančiais garais rezultatai bus puikūs.

„SmartFlow“ šildoma plokštė užtikrina geresnius garinimo rezultatus*

„SmartFlow“ šildoma plokštė užtikrina geresnius garinimo rezultatus*

Dėl „SmartFlow“ technologijos garų plokštė įkaista iki optimalios, visiems audiniams saugios temperatūros ir nepalieka šlapių dėmių. Su įkaitusia garų plokšte lengviau prispausite audinį garindami horizontaliai, o garinimo rezultatai bus geresni*.

Automatiškai nuolatos sklindantys garai, kad būtų lengva lyginti raukšles

Automatiškai nuolatos sklindantys garai, kad būtų lengva lyginti raukšles

Elektrinis siurblys automatiškai skleidžia nepertraukiamus garus, kad lengvai ir greitai išlygintumėte raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

24

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

21/04/2022

България

България

Голямо удобство

Уреда работи много добре, страхотно удобство за бързо гладене. Вярно е, че резервоара за вода е мъничък, но с две-три пълнения изгладих 4 чифта панталони (два от тях бяха дънки) и 5 -6 блузи. Плочата, която е при отворите за пара се награвя и служи за гладене също (на принципа на ютията). Също така многото на брой отвори за парата са много полезни за капацитета на гладенето. Има ръкавица в комплекта, с която да се предпазва ръката при работа с уреда, което е много полезно. Трябва да се има предвид, че след употреба са нужни около 20-30 минути, за да се охлади устройството, преди да се прибира където и да е. Единственото ми притеснение е, че "спусъка" за пара се намира на много удобно за натискане място и е възможно да се активира инцидентно. Предполагам, че това е нещо, с което трябва да се свикне и да се внимава.

Argumentai už

Множеството отвори за изспускане на пара, правят уреда много ефективен. Плочата за нагряване служи за гладене като с ютия.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC360/30 Ръчен уред за гладене с пара

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC360/30 Ръчен уред за гладене с пара

24/07/2020

България

България

Незаменим помощник вкъщи

Много ми допадна идеята да гладя за отрицателно време. С Steam and go аз си спестих много време. Имам син на 3 м. + и всеки ден аз му гладя дрехите. Като детска играчка е. Изключително доволна съм от избора.

Argumentai už

За отрицателно време изглажда дрехите, дори най-финните дрехи.

Argumentai prieš

Бързо свършва водата и се налага да доливаш в резервоара.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC360/30 Ръчен уред за гладене с пара

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC360/30 Ръчен уред за гладене с пара

25/10/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod!

Kupila sam ovaj ručni steamer 7 mjeseci nakon što sam postala majka. Kako sam svo vrijeme posvećena kćeri, neki kućanski poslovi i obveze su došli u 'drugi plan'. Ali sretna sam što ne hodamo 'zgužvani' po ulici jer sa steamerom je stvarno svaki odjevni predmet spreman za minutu do dvije. Odličan je i za malu robicu, a također ga koristim i za dezinfekciju plišanaca. Tjedan dana nakon kupovine sam kupila još jedan za poklon prijateljici koja je također prezadovoljna. Brz i efikasan, kome treba išta drugo?

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC360/30 Ručno steamer glačalo

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC360/30 Ručno steamer glačalo

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su „Philips Steam&Go“ GC310 ir GC320; be „SmartFlow“ šildomos plokštės.

  2. Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.