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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
1200 W, iki 22 g/min.
Horizontalus ir vertikalus garinimas
70 ml nuimamas vandens bakelis
Garinkite vertikaliai, kad greitai išlygintumėte raukšles ir atnaujintumėte pakabintus drabužius nenaudodami lyginimo lentos. Garinkite horizontaliai, kad idealiai išlygintumėte sunkiai lyginamas vietas, tokias kaip rankogaliai ir apykaklės. Abiem atvejais su galingais, nuolat sklindančiais garais rezultatai bus puikūs.
Dėl „SmartFlow“ technologijos garų plokštė įkaista iki optimalios, visiems audiniams saugios temperatūros ir nepalieka šlapių dėmių. Su įkaitusia garų plokšte lengviau prispausite audinį garindami horizontaliai, o garinimo rezultatai bus geresni*.
Elektrinis siurblys automatiškai skleidžia nepertraukiamus garus, kad lengvai ir greitai išlygintumėte raukšles.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
24
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Десс
21/04/2022
България
Голямо удобство
Уреда работи много добре, страхотно удобство за бързо гладене. Вярно е, че резервоара за вода е мъничък, но с две-три пълнения изгладих 4 чифта панталони (два от тях бяха дънки) и 5 -6 блузи. Плочата, която е при отворите за пара се награвя и служи за гладене също (на принципа на ютията). Също така многото на брой отвори за парата са много полезни за капацитета на гладенето. Има ръкавица в комплекта, с която да се предпазва ръката при работа с уреда, което е много полезно. Трябва да се има предвид, че след употреба са нужни около 20-30 минути, за да се охлади устройството, преди да се прибира където и да е. Единственото ми притеснение е, че "спусъка" за пара се намира на много удобно за натискане място и е възможно да се активира инцидентно. Предполагам, че това е нещо, с което трябва да се свикне и да се внимава.
Argumentai už
Множеството отвори за изспускане на пара, правят уреда много ефективен. Плочата за нагряване служи за гладене като с ютия.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC360/30 Ръчен уред за гладене с пара
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC360/30 Ръчен уред за гладене с пара
Djeni18
24/07/2020
България
Незаменим помощник вкъщи
Много ми допадна идеята да гладя за отрицателно време. С Steam and go аз си спестих много време. Имам син на 3 м. + и всеки ден аз му гладя дрехите. Като детска играчка е. Изключително доволна съм от избора.
Argumentai už
За отрицателно време изглажда дрехите, дори най-финните дрехи.
Argumentai prieš
Бързо свършва водата и се налага да доливаш в резервоара.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC360/30 Ръчен уред за гладене с пара
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC360/30 Ръчен уред за гладене с пара
MiliVanili
25/10/2019
Hrvatska
Odličan proizvod!
Kupila sam ovaj ručni steamer 7 mjeseci nakon što sam postala majka. Kako sam svo vrijeme posvećena kćeri, neki kućanski poslovi i obveze su došli u 'drugi plan'. Ali sretna sam što ne hodamo 'zgužvani' po ulici jer sa steamerom je stvarno svaki odjevni predmet spreman za minutu do dvije. Odličan je i za malu robicu, a također ga koristim i za dezinfekciju plišanaca. Tjedan dana nakon kupovine sam kupila još jedan za poklon prijateljici koja je također prezadovoljna. Brz i efikasan, kome treba išta drugo?
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC360/30 Ručno steamer glačalo
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC360/30 Ručno steamer glačalo
Palyginti su „Philips Steam&Go“ GC310 ir GC320; be „SmartFlow“ šildomos plokštės.
Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.