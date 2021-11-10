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Nutraukta gamyba
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1200 W, iki 22 g/min.
Horizontalus ir vertikalus garinimas
70 ml nuimamas vandens bakelis
Dėl „SmartFlow“ technologijos garų plokštė įkaista iki optimalios, visiems audiniams saugios temperatūros ir nepalieka šlapių dėmių. Su įkaitusia garų plokšte lengviau prispausite audinį garindami horizontaliai, o garinimo rezultatai bus geresni*.
Garinkite vertikaliai, kad greitai išlygintumėte raukšles ir atnaujintumėte pakabintus drabužius nenaudodami lyginimo lentos. Garinkite horizontaliai, kad idealiai išlygintumėte sunkiai lyginamas vietas, tokias kaip rankogaliai ir apykaklės. Abiem atvejais su galingais, nuolat sklindančiais garais rezultatai bus puikūs.
Elektrinis siurblys automatiškai skleidžia nepertraukiamus garus, kad lengvai ir greitai išlygintumėte raukšles.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
55
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
OleganH
10/11/2021
Україна
Просто СУПЕР!
Идеально гладит джинсы, рубашки и все что нужно для холостяка!)
Argumentai už
Бомба, ракета, петарда!)
Argumentai prieš
нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Христина605
09/11/2021
Україна
Чудовий та практичний
Альтернативна річ звичайній прасці і не тільки.... Для мене ця річ стала дуже класною у поїздці, а ще у догляді за домом.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Мандаринка22
09/11/2021
Україна
Суперпомічник
Дуже зручний у використанні, виручає, коли треба швидко попрасувати річ, зручно брати із собою на відпочинок
Argumentai už
Порекомендувала подрузі, вона також задоволена
Argumentai prieš
нема
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Palyginti su „Philips Steam&Go“ GC310 ir GC320; be „SmartFlow“ šildomos plokštės.
Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.