GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui

Nutraukta gamyba

Steam&GoRankinis drabužių garintuvas

GC361/20

4.8
| (55) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
Lengvesnis garinimas su „SmartFlow“ šildoma plokšte. Naudokite vertikaliai arba horizontaliai sunkiai lyginamose vietose ir atnaujinkite drabužį. Užtikriname, kad nesudeginsite. Lengvas ir kompaktiško dizaino, tad lengvai naudosite bet kada ir bet kur. Tiesiog garinkite ir lengvai lyginkite!
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

Naudokite vertikaliai arba horizontaliai, kad rezultatai būtų geresni

Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui

  • 1200 W, iki 22 g/min.

  • Horizontalus ir vertikalus garinimas

  • 70 ml nuimamas vandens bakelis

„SmartFlow“ šildoma plokštė užtikrina geresnius garinimo rezultatus*

„SmartFlow“ šildoma plokštė užtikrina geresnius garinimo rezultatus*

Dėl „SmartFlow“ technologijos garų plokštė įkaista iki optimalios, visiems audiniams saugios temperatūros ir nepalieka šlapių dėmių. Su įkaitusia garų plokšte lengviau prispausite audinį garindami horizontaliai, o garinimo rezultatai bus geresni*.

Vertikalus ir horizontalus garinimas, kad būtų patogiau

Vertikalus ir horizontalus garinimas, kad būtų patogiau

Garinkite vertikaliai, kad greitai išlygintumėte raukšles ir atnaujintumėte pakabintus drabužius nenaudodami lyginimo lentos. Garinkite horizontaliai, kad idealiai išlygintumėte sunkiai lyginamas vietas, tokias kaip rankogaliai ir apykaklės. Abiem atvejais su galingais, nuolat sklindančiais garais rezultatai bus puikūs.

Automatiškai nuolatos sklindantys garai, kad būtų lengva lyginti raukšles

Automatiškai nuolatos sklindantys garai, kad būtų lengva lyginti raukšles

Elektrinis siurblys automatiškai skleidžia nepertraukiamus garus, kad lengvai ir greitai išlygintumėte raukšles.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

55

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

10/11/2021

Україна

Україна

Просто СУПЕР!

Идеально гладит джинсы, рубашки и все что нужно для холостяка!)

Argumentai už

Бомба, ракета, петарда!)

Argumentai prieš

нет

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

09/11/2021

Україна

Україна

Чудовий та практичний

Альтернативна річ звичайній прасці і не тільки.... Для мене ця річ стала дуже класною у поїздці, а ще у догляді за домом.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

09/11/2021

Україна

Україна

Суперпомічник

Дуже зручний у використанні, виручає, коли треба швидко попрасувати річ, зручно брати із собою на відпочинок

Argumentai už

Порекомендувала подрузі, вона також задоволена

Argumentai prieš

нема

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su „Philips Steam&Go“ GC310 ir GC320; be „SmartFlow“ šildomos plokštės.

  2. Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.