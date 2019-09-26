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Nutraukta gamyba
100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
Naujoviška „Philips“ garų lygintuvo funkcija užtikrina 100 % garų energijos panaudojimą, kad galėtumėte kruopščiai išlyginti raukšles. Kartu jis automatiškai sutaupo 25 %* elektros energijos, nes sumažina nereikalingą garų išsiveržimą. 30 % šiame lygintuve panaudoto plastiko ir aliuminio yra perdirbta.
Lyginimo prekių ženklas
2400 W
140 g garų pliūpsnis
ECO
Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.
„Philips“ garo lygintuvo nepertraukiamas garas iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo – naudojamos kalkių šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių šalinimo funkcija.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Vercsi
26/09/2019
Magyarország
Nagyon szuper vasaló.i
Nagyon szeretem, mert gyorsan felmelegszik, nagyon szépen vasal, gőzölésnél nem csöpög, a talpra nem ég oda semmi, hosszú a vezetéke, szép a színe.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3720/02 gőzölős vasaló
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3720/02 gőzölős vasaló
Honor
24/01/2019
Magyarország
Kiváló és tartós
A vasaló nem most lett véve de még mindig nagyon jól működik és a design is divatos. Ajánlani tudom csak.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3720/32 gőzölős vasaló
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3720/32 gőzölős vasaló
Kenoby
21/03/2016
България
Patvirtintas pirkėjas
лека и лесна за употреба
Чудесен продукт. Не е необходимо да се натиска по време на гладене.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3720/32 Парна ютия
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3720/32 Парна ютия
Palyginti su RI3320, esant maksimalioms nuostatoms sunaudoja iki 25 % mažiau energijos pagal IEC 603311