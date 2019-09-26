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Visos serijos

  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.

Nutraukta gamyba

„EcoCare“Garų lygintuvas

GC3720/32

4.8

| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.

Naujoviška „Philips“ garų lygintuvo funkcija užtikrina 100 % garų energijos panaudojimą, kad galėtumėte kruopščiai išlyginti raukšles. Kartu jis automatiškai sutaupo 25 %* elektros energijos, nes sumažina nereikalingą garų išsiveržimą. 30 % šiame lygintuve panaudoto plastiko ir aliuminio yra perdirbta.

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Lyginimo prekių ženklas

su automatine energijos taupymo funkcija ir 30 % perdirbtų medžiagų

100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.

  • 2400 W

  • 140 g garų pliūpsnis

  • ECO

Garų padidinimas iki 140 g

Garų padidinimas iki 140 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

„Philips“ garo lygintuvo nepertraukiamas garas iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

Dvigubai veiksmingesnė kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo

Dvigubai veiksmingesnė kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo

Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo – naudojamos kalkių šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių šalinimo funkcija.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon szuper vasaló.i

Nagyon szeretem, mert gyorsan felmelegszik, nagyon szépen vasal, gőzölésnél nem csöpög, a talpra nem ég oda semmi, hosszú a vezetéke, szép a színe.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3720/02 gőzölős vasaló

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3720/02 gőzölős vasaló

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló és tartós

A vasaló nem most lett véve de még mindig nagyon jól működik és a design is divatos. Ajánlani tudom csak.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3720/32 gőzölős vasaló

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3720/32 gőzölős vasaló

21/03/2016

България

България

Patvirtintas pirkėjas

лека и лесна за употреба

Чудесен продукт. Не е необходимо да се натиска по време на гладене.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3720/32 Парна ютия

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3720/32 Парна ютия

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su RI3320, esant maksimalioms nuostatoms sunaudoja iki 25 % mažiau energijos pagal IEC 603311