30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Garai 40 g/min.; 160 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2400 vatų
2400 W galios „Azur Performer Plus“ garinis lygintuvas įkaista greitai ir kokybiškai atlieka savo darbą, todėl lyginimo rezultatai bus puikūs.
Nepertraukiamas garas iki 40 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų raukšles.
Garų pliūpsnis gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir lyginant vertikaliai.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
32
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Ane13
20/11/2018
Lietuva
Lygintuvas
labai geras ir kokybiškas, puikiai lygina kampus, smailus galas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Azur Performer GC3811/80“ garų lygintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Azur Performer GC3811/80“ garų lygintuvas
Adrian42
07/05/2019
România
Placerea de a calca
Am cuparat acest fier de calcat si sunt foarte multumit de el. Este foarte bun si vi-l recomand cu placere.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80
BOLARI
24/02/2019
Magyarország
Tökéletes
A fiaim is könnyedén használják.Csak ajánlani tudom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló