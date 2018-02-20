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Nutraukta gamyba

„Azur Performer“Garų lygintuvas

GC3811/80

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
„Philips“ garų lygintuve „Azur Performer“ dera įspūdinga kokybė ir lengvas naudojimas. Automatinis garų reguliatorius tiekia reikiamą garų kiekį kiekvienam drabužiui. „SteamGlide Plus“ tiesiog „švilpia“ lyginant.
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Lyginimo prekių ženklas

Su naujovišku garų ir temperatūros valdymu

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis

  • Garai 40 g/min.; 160 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

  • Kalkių šalinimas

  • 2400 vatų

2400 W – lygintuvas greitai įkaista

2400 W – lygintuvas greitai įkaista

2400 W galios „Azur Performer Plus“ garų lygintuvas įkaista greitai ir kokybiškai atlieka savo darbą, todėl lyginimo rezultatai bus puikūs.

Nepertraukiamas garas iki 40 g/min. lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 40 g/min. lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

Garų padidinimas iki 160 g

Garų padidinimas iki 160 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

20/02/2018

Česká republika

Česká republika

Spokojenost s výrobkem.

Spokojenost s výrobkem. Žehlička se mi líbí nejenom designově, Ale i jednoduchým pohodlným provozem.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička

29/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt jednoznačně doporučuji, neboť má vynikající vlastnosti, oceňuji zejména odvápňování.

Tento produkt jednoznačně doporučuji, neboť má vynikající vlastnosti, oceňuji zejména odvápňování.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička

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