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Garai 40 g/min.; 160 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2400 vatų
2400 W galios „Azur Performer Plus“ garų lygintuvas įkaista greitai ir kokybiškai atlieka savo darbą, todėl lyginimo rezultatai bus puikūs.
Nepertraukiamas garas iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
RomKo
20/02/2018
Česká republika
Spokojenost s výrobkem.
Spokojenost s výrobkem. Žehlička se mi líbí nejenom designově, Ale i jednoduchým pohodlným provozem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička
Miluška
29/11/2017
Česká republika
Tento produkt jednoznačně doporučuji, neboť má vynikající vlastnosti, oceňuji zejména odvápňování.
Tento produkt jednoznačně doporučuji, neboť má vynikající vlastnosti, oceňuji zejména odvápňování.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička