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Nutraukta gamyba
GC4310
Lyginimo prekių ženklas
„Philips“ garo lygintuvo nepertraukiamas garas iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Unikalus garo antgalis turi atskirai nukreiptą pado priekį su specialiomis pailgintomis garų angomis antgalyje, tai padeda pasiekti mažiausias ir sunkiausiai pasiekiamas vietas ir puikiai išlyginti.
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