30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
GC4320/02
Lyginimo prekių ženklas
„Philips“ garinio lygintuvo nepertraukiama iki 40 g/min garų srovė užtikrina tobulą garų kiekį, kad efektyviai išlygintų raukšles.
Unikalus garo antgalis turi atskirai nukreiptą pado priekį su specialiomis pailgintomis garų angomis antgalyje, tai padeda pasiekti mažiausias ir sunkiausiai pasiekiamas vietas ir puikiai išlyginti.
Apdovanojimai
Atsiliepimai