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„Azur“ Garintuvas

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„Azur“Garintuvas

GC4411/02

„Azur“ Garintuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF fail., 1.7 MB
  • 13 March 2026

Lengvesniam ir sklandesniam lyginimui reikia geriausio slydimo ir galingos garo kombinacijos. Šis lygintuvas su „SteamGlide” padu suteikia jums abu privalumus!

  • PDF fail.
  • 7 July 2026

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