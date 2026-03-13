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„Azur“ Garintuvas
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GC4411/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Lengvesniam ir sklandesniam lyginimui reikia geriausio slydimo ir galingos garo kombinacijos. Šis lygintuvas su „SteamGlide” padu suteikia jums abu privalumus!
Visi (3)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ garų lygintuvo?
„Philips“ lygintuvo su garais arba lygintuvo be garų lygintuvo pado valymas
500 serijaPūkų rinkiklis
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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