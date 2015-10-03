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Nutraukta gamyba

AzurGarų lygintuvas

GC4430/02

4.5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Galia ir tikslumas

Jeigu norite lengvai išlyginti itin smarkiai susiglamžiusius drabužius, šis galingas „Philips“ lygintuvas su jonizuotų garų technologija „Ionic DeepSteam“ yra tai, ko jums reikia. „SteamGlide“ padas lengvai slysta, o garai prasiskverbia giliai į audinį

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Lyginimo prekių ženklas

Lygintuvas su jonizuotų garų technologija „Ionic DeepSteam“ puikiai lygina

Galia ir tikslumas

  • 100 g garų pliūpsnis

  • 2400 W

Mažesnės garų dalelės giliau įsiskverbia į sunkiausiai išlyginamas raukšles

Mažesnės garų dalelės giliau įsiskverbia į sunkiausiai išlyginamas raukšles

Jonizavimo procesas sukuria mažesnes garų daleles, kurios giliau įsiskverbia į audinį. Tai reiškia, kad net sunkiausiai išlyginamas raukšlės bus lengvai pašalintos.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

„Philips“ garinio lygintuvo nepertraukiama iki 40 g/min garų srovė užtikrina tobulą garų kiekį, kad efektyviai išlygintų raukšles.

El. apsaug. išjung. funkcija išjungia lygintuvą, kai pamirštate tai padaryti

El. apsaug. išjung. funkcija išjungia lygintuvą, kai pamirštate tai padaryti

El. išjung. funkcija išjungia lygintuvą, kai pamirštate tai padaryti arba jis apvirsta.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

03/10/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Żelazko nie do zdarcia

Żelazko jest w naszym domu od ponad 7 lat. Świetnie się spisuje, od momentu zakupu nie było z nim żadnych problemów.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4430/02 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4430/02 Żelazko parowe

24/11/2013

Polska

Polska

Dobre żelazko.

Po 4 latach w żelazku automatyczny wyłącznik czasowy zaczął działać losowo, także w trakcie prasowania. Losowo włączało się także odkamieniania, plując na ubrania kamieniem. Z żelazka w trakcie prasowania leciała woda mocząc ubrania. Niemniej następne żelazko kupiłem z tej samej serii. Bardzo dobre w codziennym użytkowaniu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4430/02 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4430/02 Żelazko parowe

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