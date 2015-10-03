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Nutraukta gamyba
Galia ir tikslumas
Jeigu norite lengvai išlyginti itin smarkiai susiglamžiusius drabužius, šis galingas „Philips“ lygintuvas su jonizuotų garų technologija „Ionic DeepSteam“ yra tai, ko jums reikia. „SteamGlide“ padas lengvai slysta, o garai prasiskverbia giliai į audinį
Lyginimo prekių ženklas
100 g garų pliūpsnis
2400 W
Jonizavimo procesas sukuria mažesnes garų daleles, kurios giliau įsiskverbia į audinį. Tai reiškia, kad net sunkiausiai išlyginamas raukšlės bus lengvai pašalintos.
„Philips“ garinio lygintuvo nepertraukiama iki 40 g/min garų srovė užtikrina tobulą garų kiekį, kad efektyviai išlygintų raukšles.
El. išjung. funkcija išjungia lygintuvą, kai pamirštate tai padaryti arba jis apvirsta.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
mrfix
03/10/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Żelazko nie do zdarcia
Żelazko jest w naszym domu od ponad 7 lat. Świetnie się spisuje, od momentu zakupu nie było z nim żadnych problemów.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4430/02 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4430/02 Żelazko parowe
Pavel
24/11/2013
Polska
Dobre żelazko.
Po 4 latach w żelazku automatyczny wyłącznik czasowy zaczął działać losowo, także w trakcie prasowania. Losowo włączało się także odkamieniania, plując na ubrania kamieniem. Z żelazka w trakcie prasowania leciała woda mocząc ubrania. Niemniej następne żelazko kupiłem z tej samej serii. Bardzo dobre w codziennym użytkowaniu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4430/02 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4430/02 Żelazko parowe