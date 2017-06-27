[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Żelazko bardzo funkcjonalne. Idealne dla posiadaczki małych dzieci. Żelazko posiada stopę SteamGlide Plus która bardzo dokładnie przesówa się po odzieży, ostre zakończenie stopy umożliwia dotarcie w najmniej dostępne miejsca( np. plisy). Żelazko bardzo szybko się nagrzewa dzięki czemu oszczędzamy cenny czas, a przy tym jest wydajne. Mocny wyrzut pary sprawia że tkaniny naturalne bardzo szybko się pracuje , a jednocześnie nie są wilgotne. Bardzo wygodny dostęp do zbiornika na wodę+ duży pojemnik. I jeden z najważniejszych elementów ,gdy posiada się dziecko- automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa.Gorąco polecam