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Nutraukta gamyba
GC4513/30
Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
„Philips“ garų lygintuve „Azur Performer“ suderinti puikūs lyginimo rezultatai ir lengvas naudojimas. Pasižymintis išskirtinėmis savybėmis, pavyzdžiui, greitas kalkių šalinimas, automatinis garų reguliavimas, „SteamGlide“ lygintuvo padas, šis lygintuvas tarnaus jums ilgai.
Lyginimo prekių ženklas
Garai 45 g/min.; 165 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2400 vatų
2400 W galios „Azur Performer Plus“ garų lygintuvas įkaista greitai ir kokybiškai atlieka savo darbą, todėl lyginimo rezultatai bus puikūs.
Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.
Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.
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