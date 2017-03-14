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Nutraukta gamyba
GC4515/30
Lyginimo prekių ženklas
45 g/min. garai; 180 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2400 vatų
2400 W galios „Azur Performer Plus“ garinis lygintuvas įkaista greitai ir kokybiškai atlieka savo darbą, todėl lyginimo rezultatai bus puikūs.
Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.
Geriausiai slystantis „SteamGlide Plus“ padas tiesiog „švilpia“ lyginant. Kruopščiai parinkto dizaino angos nepriekaištingai paskirsto garą.
Apdovanojimai
4.0
iš 5
1
Apžvalga
Valentina
14/03/2017
Hrvatska
Patvirtintas pirkėjas
Solidno glačalo koje tek mora pokazati svoje nedostatke.
U par tjedana korištenja glacalo nije pokazalo bitnije loše strane.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4515/30 Parno glačalo
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4515/30 Parno glačalo
Palyginti su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu