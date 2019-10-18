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Galingą „Philips“ garų lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Integruotas kalkių indas efektyviai šalina kalkes, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas ir „SteamGlide Plus“ padas veiktų nepriekaištingai.
Lyginimo prekių ženklas
Garai 45 g/min.; 180 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2400 vatų
Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.
Nebesirūpinkite garo kiekio pasirinkimu – tai už jus padarys automatinis garų reguliatorius. Tiesiog pasirinkite lyginimo temperatūrą ir mėgaukitės.
Optimalus lygintuvo svoris palengvina drabužių lyginimą, be to, lygintuvą lengviau padėti ant lyginimo lentos ir laikiklio.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
10
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Monika0814
18/10/2019
Magyarország
Ez a termék minden szempontból kivàló
Könnyű hasznàlni, jó a kialakítása ,hatékony és designos
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló
SLTT
11/02/2019
Magyarország
Egyszerűen imádom, mert mindentéren azt tudja, amit kell.
Nagyon örülök, hogy végre megtaláltam a számomra tökéletes vasalót. A választáskor egyértelműen az orra miatt esett rá a döntésem és megérte, mert imádom, hogy a legkisebb részekhez is hozzáférhetek vele. A másik a hirtelen leadható extra gőz mennyiség, egy-egy makacsabb gyűrődés esetén aranyat ér. Az általam kiemelt kedvenc tulajdonságai mellett nagyon szeretem, hogy könnyen siklik, nem kell bajlódni a vízkőmentesítéssel, a gőz mindig szépen és egyenletesen jön, és ráadásul könnyű vasaló.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló
riikaa08
08/02/2019
Magyarország
Könnyű használat, precíz kivitelezés.
Nagyon szeretem, igazán könnyű vele vasalni. A "hegyes" orrával könnyen tudok bármilyen kis dolgot, élet vasalni stb. Tökéletes a formája, rááll az ember kezére. Gőzfunkciója hibátlan, gyorsan melegszik, szinte azonnal lehet vele vasalni. Csak ajánlani tudom! Igaz még csak max 1 hónapja van még de nagyon szeretem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló
Lyginant su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu