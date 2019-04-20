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Nutraukta gamyba
GC4516/46
Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
Galingą „Philips“ garų lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Integruotas kalkių indas efektyviai šalina kalkes, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas ir „SteamGlide Plus“ padas veiktų nepriekaištingai ir ilgai.
Lyginimo prekių ženklas
Garai 45 g/min.; 190 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2400 vatų
Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.
Nebesirūpinkite garo kiekio pasirinkimu – tai už jus padarys automatinis garų reguliatorius. Tiesiog pasirinkite lyginimo temperatūrą ir mėgaukitės.
Optimalus lygintuvo svoris palengvina drabužių lyginimą, be to, lygintuvą lengviau padėti ant lyginimo lentos ir laikiklio.
Apdovanojimai
3.0
iš 5
6
Atsiliepimai
Heni20000
20/04/2019
Magyarország
Nagyon szeretem, egyszerű de nagyszerű
Már évek óta megvan, nagyon szeretem, gyakran használom, úgyhogy remélem sokáig velem lesz még:)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló
Klau84
28/08/2018
Magyarország
Tökéletes
Könnyű használni, gyorsan eléri a beállított hőmérsékletet.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló
Vecinul
13/12/2017
România
multumit
Util in casa,simplu ,usor ,multumit de achizitie .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4516/40
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4516/40
Palyginti su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu