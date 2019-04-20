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Nutraukta gamyba

„Azur Performer Plus“Garinis lygintuvas

GC4516/46

3

| (6) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis

Galingą „Philips“ garų lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Integruotas kalkių indas efektyviai šalina kalkes, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas ir „SteamGlide Plus“ padas veiktų nepriekaištingai ir ilgai.

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Lyginimo prekių ženklas

Efektyvesnis kalkių šalinimas naudojant kalkių indą

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis

  • Garai 45 g/min.; 190 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

  • Kalkių šalinimas

  • 2400 vatų

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.

Automatinis garų reguliatorius – reikiamas garų kiekis kiekvienam drabužiui

Automatinis garų reguliatorius – reikiamas garų kiekis kiekvienam drabužiui

Nebesirūpinkite garo kiekio pasirinkimu – tai už jus padarys automatinis garų reguliatorius. Tiesiog pasirinkite lyginimo temperatūrą ir mėgaukitės.

Optimalus svoris padeda lengviau manevruoti drabužiais

Optimalus svoris padeda lengviau manevruoti drabužiais

Optimalus lygintuvo svoris palengvina drabužių lyginimą, be to, lygintuvą lengviau padėti ant lyginimo lentos ir laikiklio.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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3.0

iš 5

6

Atsiliepimai

4
3
2

20/04/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon szeretem, egyszerű de nagyszerű

Már évek óta megvan, nagyon szeretem, gyakran használom, úgyhogy remélem sokáig velem lesz még:)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló

28/08/2018

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

Könnyű használni, gyorsan eléri a beállított hőmérsékletet.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4516/40 gőzölős vasaló

13/12/2017

România

România

multumit

Util in casa,simplu ,usor ,multumit de achizitie .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4516/40

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4516/40

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  1. Palyginti su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu