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Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
Galingą „Philips“ garų lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Integruotas kalkių indas efektyviai šalina kalkes, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas ir „SteamGlide Plus“ padas veiktų nepriekaištingai.
Lyginimo prekių ženklas
Garai 45 g/min.; 190 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Aut. išjung. + kalkių šalinimas
2400 vatų
2400 W galios „Azur Performer Plus“ garinis lygintuvas įkaista greitai ir kokybiškai atlieka savo darbą, todėl lyginimo rezultatai bus puikūs.
Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.
Geriausiai slystantis „SteamGlide Plus“ padas tiesiog „švilpia“ lyginant. Kruopščiai parinkto dizaino angos nepriekaištingai paskirsto garą.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
11
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
max041011
27/10/2020
Україна
Чудова праска з відпарюванням
Потужність пари, завдяки якій не потрібно прикладати багато зусиль щоб випрасувати одяг. Видалення накипу - непотрібно додатково чистити резервуар для води, це робиться однією кнопко.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска
GrigAn
13/11/2019
Україна
Цією праскою чудово прасувати.
Чудова праска, легка в використанні . Дуже якісний виріб.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска
DaryaNG
10/04/2019
Україна
Потужний
Сподобалась дуже. Полегшує процес прасування. Взагалі, майже вся техніка у мене фірми Phillips, бо дуже подобається якість продуктів.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска