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  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Nutraukta gamyba

Azur Performer PlusGarų lygintuvas

GC4517/20

4.9

| (11) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis

Galingą „Philips“ garų lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Integruotas kalkių indas efektyviai šalina kalkes, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas ir „SteamGlide Plus“ padas veiktų nepriekaištingai.

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Lyginimo prekių ženklas

Efektyvesnis kalkių šalinimas naudojant kalkių indą

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis

  • Garai 45 g/min.; 190 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

  • Aut. išjung. + kalkių šalinimas

  • 2400 vatų

2400 W – lygintuvas greitai įkaista

2400 W – lygintuvas greitai įkaista

2400 W galios „Azur Performer Plus“ garinis lygintuvas įkaista greitai ir kokybiškai atlieka savo darbą, todėl lyginimo rezultatai bus puikūs.

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.

„SteamGlide Plus“ padas: geriausiai slystantis, greičiau lyginantis

„SteamGlide Plus“ padas: geriausiai slystantis, greičiau lyginantis

Geriausiai slystantis „SteamGlide Plus“ padas tiesiog „švilpia“ lyginant. Kruopščiai parinkto dizaino angos nepriekaištingai paskirsto garą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

11

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

27/10/2020

Україна

Україна

Чудова праска з відпарюванням

Потужність пари, завдяки якій не потрібно прикладати багато зусиль щоб випрасувати одяг. Видалення накипу - непотрібно додатково чистити резервуар для води, це робиться однією кнопко.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

13/11/2019

Україна

Україна

Цією праскою чудово прасувати.

Чудова праска, легка в використанні . Дуже якісний виріб.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

10/04/2019

Україна

Україна

Потужний

Сподобалась дуже. Полегшує процес прасування. Взагалі, майже вся техніка у мене фірми Phillips, бо дуже подобається якість продуктів.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

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