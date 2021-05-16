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  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
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Nutraukta gamyba

Azur Performer PlusGarų lygintuvas

GC4521/17

4.9
| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
„Philips“ garų lygintuve „Azur Performer“ dera įspūdinga kokybė ir lengvas naudojimas. Suderinus greitą kalkių šalinimą su mūsų 5 žvaigždutėmis įvertintu, geriausiai slystančiu „T-ionicGlide“ lygintuvo padu ir automatiniu apsauginiu išjungimu, gaunami geriausi lyginimo rezultatai.
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Lyginimo prekių ženklas

Su mūsų geriausiu lyginimo padu

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis

  • Garai 50 g/min.; 200 g garų pliūpsnis

  • „T-ionicGlide“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

  • 2600 vatų

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina.

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.

Garų pliūpsnis iki 200 g

Garų pliūpsnis iki 200 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

16/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička

Žehličku Philips mám již spoustu let a pořád dobře žehlí, bez jakékoliv závady.Veliká spokojenost.

Argumentai už

Dobrá žehlící plocha

Argumentai prieš

Již se mi začala loupat rukojeť, ale nemá vliv na žehlení

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička

19/02/2021

България

България

Patvirtintas pirkėjas

ЧУДЕСНА Е ИМА ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР ЗА ВОДА

ЧУДЕСНА Е ИМА ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР ЗА ВОДА, И МОЖЕ ДА СЕ ИЗГЛАДЯТ ДОСТА ДРЕХИ ПРЕДИ ДА СЕ ДОПЪЛВА

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия

01/11/2016

България

България

Този продукт има отлични характеристики

Лесна за употреба, лека е, глади перфектно! Парата е силна и ефективна, а водача на кабела е много удобен.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.