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  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
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Nutraukta gamyba

Azur Performer PlusGarų lygintuvas

GC4521/20

3.3
| (3) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
„Philips“ garų lygintuve „Azur Performer“ dera įspūdinga kokybė ir lengvas naudojimas. Suderinus greitą kalkių šalinimą su mūsų 5 žvaigždutėmis įvertintu, geriausiai slystančiu „T-ionicGlide“ lygintuvo padu ir automatiniu apsauginiu išjungimu, gaunami geriausi lyginimo rezultatai.
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Lyginimo prekių ženklas

Su mūsų geriausiu lyginimo padu

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis

  • Garai 50 g/min.; 200 g garų pliūpsnis

  • „T-ionicGlide“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

  • 2600 vatų

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina.

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

Garų pliūpsnis iki 200 g

Garų pliūpsnis iki 200 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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3.3

iš 5

3

Atsiliepimai

4
1

04/02/2017

Česká republika

Česká republika

výborný výrobek

Paní je s žehličkou maximálně spokojena.Jediný mínus bych dal,že zpočátku prstem zavadila o regulační kolečko,ale už si dává pozor.Philips opět nezklamal

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/20 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/20 Napařovací žehlička

27/02/2017

Česká republika

Česká republika

zklamání ze značky

Tento výrobek jsem si vybrala, protože jsem byla naprosto spokojená se svojí starou žehličkou značky Philips Azur excel 10. Měla zlatou plochu, kterou jsem za celých 15 let ničím nepoškrábala, byla menší, napařování měla na 6 st, takže daleko lepší volba, než má tato nová. Kolečko na nastavení teploty nepřekáželo, teď je vystouplé a zbytečně velké. Rukojeť měla v nejširším bodě 10,5cm, nová má 11cm (pro menší ruce hraje roli) a ještě je držení posunuto dozadu (není na středu rukojeti), takže při žehlení vyvolává bolest v zápěstí. Knoflík na intenzivní napařování je také nevhodně umístěn na spodní straně. Těžce se vybírají výrobky přes internet, ale s tímto výrobkem nejsem (bohužel) příliš spokojena.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/20 Napařovací žehlička

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/20 Napařovací žehlička

01/01/2018

Україна

Україна

Гладит не плохо, но не удобен в использовании. Покупать не советую.

Пользуюсь утюгом 1,5 года. Хороший дизайн, высокая мощность,нагревается быстро, подошва скользит и не прилипает. Вся проблема в ручке. В руке лежит не удобно, мешает кнопка подачи пара с внутренней стороны ручки, указательный палец при глажке непроизвольно ложится именно на нее и при малейшем усилии происходит подача пара, даже если ты этого не хочешь. Резина, которой покрыта внутренняя сторона ручки плохого качества, порвалась через пол года не частого использования.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/20 Steam iron

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/20 Steam iron

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