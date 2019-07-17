GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis

Nutraukta gamyba

Azur Performer PlusGarų lygintuvas

GC4521/35

4.5
| (15) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
„Philips“ garų lygintuve „Azur Performer“ dera įspūdinga kokybė ir lengvas naudojimas. Suderinus greitą kalkių šalinimą su mūsų 5 žvaigždutėmis įvertintu, geriausiai slystančiu „T-ionicGlide“ lygintuvo padu ir automatiniu apsauginiu išjungimu, gaunami geriausi lyginimo rezultatai.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

Su mūsų geriausiu lyginimo padu

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis

  • Garai 50 g/min.; 200 g garų pliūpsnis

  • „T-ionicGlide“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

  • 2600 vatų

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina.

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

Garų pliūpsnis iki 200 g

Garų pliūpsnis iki 200 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.5

iš 5

15

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

17/07/2019

Polska

Polska

Idealne <3

rewelacyjne, niemal samo prasuje, funkcja automatycznego wyłączania jest genialnym wymysłem!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/17 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/17 Żelazko parowe

16/10/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo dobre żelazko

Żelazko mam od jakiegoś miesiąca i póki co jestem bardzo zadowolony - bardzo dobrze się prasuje, dodatkowy wyrzut pary działa bardzo sprawnie i faktycznie pomaga w prasowaniu. Jeszcze nie wiem czy funkcja samoczyszczenia jest efektywna, bo za krótko używam żelazka... Zdecydowanie polecam każdemu :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe

03/10/2016

Polska

Polska

trafiony zakup

Spodobało mi się bo było czarne :) , ale kolor nie prasuje, poczytałem, mama ma też Philipsa dlatego wiedziałem, że nie będzie źle, kupiłem, nie żałuję, tylko mam kłopot bo córce się spodobało prasowanie, a jest dziecinnie proste, po miesiącu mogę stwierdzić, że zakup był udany.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.