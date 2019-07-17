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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Garai 50 g/min.; 200 g garų pliūpsnis
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
2600 vatų
2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina.
Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
15
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
MajaPe
17/07/2019
Polska
Idealne <3
rewelacyjne, niemal samo prasuje, funkcja automatycznego wyłączania jest genialnym wymysłem!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/17 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/17 Żelazko parowe
ZadowolonyKlient44
16/10/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Bardzo dobre żelazko
Żelazko mam od jakiegoś miesiąca i póki co jestem bardzo zadowolony - bardzo dobrze się prasuje, dodatkowy wyrzut pary działa bardzo sprawnie i faktycznie pomaga w prasowaniu. Jeszcze nie wiem czy funkcja samoczyszczenia jest efektywna, bo za krótko używam żelazka... Zdecydowanie polecam każdemu :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe
konrad34
03/10/2016
Polska
trafiony zakup
Spodobało mi się bo było czarne :) , ale kolor nie prasuje, poczytałem, mama ma też Philipsa dlatego wiedziałem, że nie będzie źle, kupiłem, nie żałuję, tylko mam kłopot bo córce się spodobało prasowanie, a jest dziecinnie proste, po miesiącu mogę stwierdzić, że zakup był udany.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe