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Nutraukta gamyba
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Garai 50 g/min.; 200 g garų pliūpsnis
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
2600 vatų
2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina.
Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Hermiona49
16/05/2021
Česká republika
Žehlička
Žehličku Philips mám již spoustu let a pořád dobře žehlí, bez jakékoliv závady.Veliká spokojenost.
Argumentai už
Dobrá žehlící plocha
Argumentai prieš
Již se mi začala loupat rukojeť, ale nemá vliv na žehlení
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička
ЙОНИ
19/02/2021
България
Patvirtintas pirkėjas
ЧУДЕСНА Е ИМА ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР ЗА ВОДА
ЧУДЕСНА Е ИМА ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР ЗА ВОДА, И МОЖЕ ДА СЕ ИЗГЛАДЯТ ДОСТА ДРЕХИ ПРЕДИ ДА СЕ ДОПЪЛВА
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия
MMitova
01/11/2016
България
Този продукт има отлични характеристики
Лесна за употреба, лека е, глади перфектно! Парата е силна и ефективна, а водача на кабела е много удобен.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия