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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Garai 25 g/min.
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Automatinis išjungimas + kalkių šalinimas
1100 vatų
Garų pliūpsnis gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir lyginant vertikaliai.
Be priežiūros paliktas garinis lygintuvas išjungiamas automatiškai. Jis išsijungia po 8 minučių, jeigu paliekamas pastatytas ant galinės atramos, o paliktas ant lygintuvo pado ar ant šono išsijungs po 30 sekundžių
Nebesirūpinkite garo kiekio pasirinkimu – tai už jus padarys automatinis garų reguliatorius. Tiesiog pasirinkite lyginimo temperatūrą ir mėgaukitės.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
11
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Filip6665
02/05/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Genialne żelazko
Bardzo dobrze i szybko prasuje, posiada fukcje czyszczenia, żelazko idealne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
bolok
29/07/2016
Polska
Żelazko dla wybrednych
W porównaniu z żelazkiem ostatnio używanym to niebo a ziemia. Idealnie prasuje. Dochodzi do każdego zakamarka. Raz się przejedzie po odzieży i już poprawiać nie trzeba.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
roman552255
19/07/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Produkt godny polecenia.
Polecam to żelazko.Jest wygodne w użytkowaniu, efekt prasowania nie odbiega od oczekiwań nawet wymagającej gospodyni. Nawet ja, bardzo ładnie wyprasowałem swoje koszule.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4522/00 Żelazko parowe