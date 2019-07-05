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  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
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Nutraukta gamyba

Azur Performer PlusGarų lygintuvas

GC4526/17

4.5
| (11) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
Galingą „Philips“ garų lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Integruotas kalkių indas efektyviai šalina kalkes, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas ir „T-ionicGlide“ padas veiktų nepriekaištingai.
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Lyginimo prekių ženklas

Efektyvesnis kalkių šalinimas naudojant kalkių indą

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis

  • Garai 50 g/min.; 210 g garų pliūpsnis

  • „T-ionicGlide“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

  • 2600 vatų

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina.

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.

Automatinis garų reguliatorius – reikiamas garų kiekis kiekvienam drabužiui

Automatinis garų reguliatorius – reikiamas garų kiekis kiekvienam drabužiui

Nebesirūpinkite garo kiekio pasirinkimu – tai už jus padarys automatinis garų reguliatorius. Tiesiog pasirinkite lyginimo temperatūrą ir mėgaukitės.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

11

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

05/07/2019

Україна

Україна

Отличный удобный утюг!!

Очень довольна работой моего маленького помощника) с ним моя жизнь стала легче. Утюг прост в уходе, справляется со всеми указанными функциями. Оправдывает свою цену. Отдельное спасибо,девочкам с отдела обслуживания, в телефонном режиме все по полочкам разъяснили!! Вдруг что, можно без проблем обращаться, расскажут что делать в той или иной ситуации)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

10/04/2019

Україна

Україна

Отличный утюг

Всем рекомендую данную модель! Супер утюг, очень довольна качечтвом глажки, и функциями.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička žehlí!

Super žehlička do domácnosti. Po zapojení se žehlička rychle nahřeje.

Argumentai už

Rychlé nahřívání, napařování

Argumentai prieš

Nežehlí sama, po vyžehlení se prádlo samo neposkládá

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička

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Atsakomybės apribojimai

  1. Lyginant su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu