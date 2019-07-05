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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
50 g/min. garai; 210 g garų pliūpsnis
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
2600 vatų
2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina.
Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.
Specialiai sukurta ir įmontuota kalkių talpa surenka kalkių daleles lyginant. Savaiminio išsivalymo proceso metu kalkės išplaunamos iš lygintuvo, kad lyginimo našumas kasdien būtų toks pat geras.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
11
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Lili4ka
05/07/2019
Україна
Отличный удобный утюг!!
Очень довольна работой моего маленького помощника) с ним моя жизнь стала легче. Утюг прост в уходе, справляется со всеми указанными функциями. Оправдывает свою цену. Отдельное спасибо,девочкам с отдела обслуживания, в телефонном режиме все по полочкам разъяснили!! Вдруг что, можно без проблем обращаться, расскажут что делать в той или иной ситуации)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
Alishechka23
10/04/2019
Україна
Отличный утюг
Всем рекомендую данную модель! Супер утюг, очень довольна качечтвом глажки, и функциями.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
Luvis
04/05/2021
Česká republika
Žehlička žehlí!
Super žehlička do domácnosti. Po zapojení se žehlička rychle nahřeje.
Argumentai už
Rychlé nahřívání, napařování
Argumentai prieš
Nežehlí sama, po vyžehlení se prádlo samo neposkládá
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička
Palyginti su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu