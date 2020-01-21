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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Garai 45 g/min.; 210 g garų pliūpsnis
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
2400 vatų
Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.
Nebesirūpinkite garo kiekio pasirinkimu – tai už jus padarys automatinis garų reguliatorius. Tiesiog pasirinkite lyginimo temperatūrą ir mėgaukitės.
Optimalus lygintuvo svoris palengvina drabužių lyginimą, be to, lygintuvą lengviau padėti ant lyginimo lentos ir laikiklio.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
117
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Byczek12
21/01/2020
Polska
Doskonała jakość do ceny
Żelazko sprawuje się idealnie wystarczy dodatkowo zainwestować w wodę demineralizowaną od 2 lat użytkowania zero kamienia
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
Dominik27
06/03/2018
Polska
Łatwe i dokładne prasowanie
Już od pierwszego użycia żelazka zwraca się uwagę na coś czego mi brakowało często w innych modelach nowych żelazek... łatwości w prasowaniu. Azur dosłownie sunie po materiale, a dodatkowo szpiczasty czubek ułatwia prasowanie ciężej dostępnych miejsc, które wcześniej były niedoprasowane. To na co jeszcze zwróciłem uwagę to dość duże "okienko" do wlewania wody co często nie jest standardem. Przez co łatwiej nie wylać nic na boki. Kolejną funkcjonalnością, która sprawia, że warto sięgnąć po to żelazko jest możliwość wykorzystania strumienia pary. Przyznam, że wykorzystałem to dopiero kilka razy, ale efekt był świetny. Podsumowując jest to świetne żelazko zarówno dla tego co prasuje każdego dnia jak i dla tych co z prasowaniem są na bakier. Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
monika44
26/06/2017
Polska
Zaskoczy każdego !
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Od kiedy żelazko przetestowałam, to prasowanie stało się numer 1 .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
Lyginant su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu