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Nutraukta gamyba
Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
Galingą „Philips“ garų lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Integruotas kalkių indas efektyviai šalina kalkes, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas ir „T-ionicGlide“ padas veiktų nepriekaištingai.
Lyginimo prekių ženklas
Garai 25 g/min.; 220 g garų pliūpsnis
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
1100 vatų
Nebesirūpinkite garo kiekio pasirinkimu – tai už jus padarys automatinis garų reguliatorius. Tiesiog pasirinkite lyginimo temperatūrą ir mėgaukitės.
Optimalus lygintuvo svoris palengvina drabužių lyginimą, be to, lygintuvą lengviau padėti ant lyginimo lentos ir laikiklio.
Šio „Philips Azur Performer“ lygintuvo pado smaigalys išsiskiria 3 funkcijomis: jis turi smailų galiuką, griovelį sagoms ir glotnaus dizaino snapelį. Trijų funkcijų pado smaigalys leidžia pasiekti itin sudėtingas vietas, pvz., apie sagas arba tarp klosčių.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
133
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Gosposia 22
06/07/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Produkt godny polecenia.
Żelazko sprawa ze prasowanie jest przyjemnością. Jest rewelacyjne przy prasowaniu koszul. Bardzo szybko się nagrzewa. Wszystkie funkcje ujęte w opisie działają bez zarzutu.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Juju88
12/06/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Jest świetne.
Żelazko bardzo nowoczesne podoba mi się jego wygląd. Dziewczyna zadowolona :) nie było żadnych kłopotów podczas pierwszego prasowania.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Mati13
10/09/2019
Polska
Jest jak baletnica
Co dodać chyba już nic Tylko Kupić i prasować-) Wygodne w użytkowaniu. świetny uchwyt daje stabilność w prasowaniu. Samo się wyłączające się żelazko-) nie spali domu gdy zapomnisz o nim.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Lyginant su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu