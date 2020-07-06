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Nutraukta gamyba

Azur Performer PlusGarų lygintuvas

GC4527/03

4.7

| (133) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis

Galingą „Philips“ garų lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Integruotas kalkių indas efektyviai šalina kalkes, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas ir „T-ionicGlide“ padas veiktų nepriekaištingai.

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Lyginimo prekių ženklas

Efektyvesnis kalkių šalinimas naudojant kalkių indą

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis

  • Garai 25 g/min.; 220 g garų pliūpsnis

  • „T-ionicGlide“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

  • 1100 vatų

Automatinis garų reguliatorius – reikiamas garų kiekis kiekvienam drabužiui

Automatinis garų reguliatorius – reikiamas garų kiekis kiekvienam drabužiui

Nebesirūpinkite garo kiekio pasirinkimu – tai už jus padarys automatinis garų reguliatorius. Tiesiog pasirinkite lyginimo temperatūrą ir mėgaukitės.

Optimalus svoris padeda lengviau manevruoti drabužiais

Optimalus svoris padeda lengviau manevruoti drabužiais

Optimalus lygintuvo svoris palengvina drabužių lyginimą, be to, lygintuvą lengviau padėti ant lyginimo lentos ir laikiklio.

Trijų funkcijų pado smaigalys – patogu valdyti ir matyti

Trijų funkcijų pado smaigalys – patogu valdyti ir matyti

Šio „Philips Azur Performer“ lygintuvo pado smaigalys išsiskiria 3 funkcijomis: jis turi smailų galiuką, griovelį sagoms ir glotnaus dizaino snapelį. Trijų funkcijų pado smaigalys leidžia pasiekti itin sudėtingas vietas, pvz., apie sagas arba tarp klosčių.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

133

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

06/07/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Produkt godny polecenia.

Żelazko sprawa ze prasowanie jest przyjemnością. Jest rewelacyjne przy prasowaniu koszul. Bardzo szybko się nagrzewa. Wszystkie funkcje ujęte w opisie działają bez zarzutu.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

12/06/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Jest świetne.

Żelazko bardzo nowoczesne podoba mi się jego wygląd. Dziewczyna zadowolona :) nie było żadnych kłopotów podczas pierwszego prasowania.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

10/09/2019

Polska

Polska

Jest jak baletnica

Co dodać chyba już nic Tylko Kupić i prasować-) Wygodne w użytkowaniu. świetny uchwyt daje stabilność w prasowaniu. Samo się wyłączające się żelazko-) nie spali domu gdy zapomnisz o nim.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

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Atsakomybės apribojimai

  1. Lyginant su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu