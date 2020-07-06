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Galingą „Philips“ garų lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Integruotas kalkių indas efektyviai šalina kalkes, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas ir „T-ionicGlide“ padas veiktų nepriekaištingai.
Lyginimo prekių ženklas
Garai 45 g/min.; 220 g garų pliūpsnis
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
2400 vatų
2400 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina
Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.
Nebesirūpinkite garo kiekio pasirinkimu – tai už jus padarys automatinis garų reguliatorius. Tiesiog pasirinkite lyginimo temperatūrą ir mėgaukitės.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
173
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Gosposia 22
06/07/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Produkt godny polecenia.
Żelazko sprawa ze prasowanie jest przyjemnością. Jest rewelacyjne przy prasowaniu koszul. Bardzo szybko się nagrzewa. Wszystkie funkcje ujęte w opisie działają bez zarzutu.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Juju88
12/06/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Jest świetne.
Żelazko bardzo nowoczesne podoba mi się jego wygląd. Dziewczyna zadowolona :) nie było żadnych kłopotów podczas pierwszego prasowania.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Mati13
10/09/2019
Polska
Jest jak baletnica
Co dodać chyba już nic Tylko Kupić i prasować-) Wygodne w użytkowaniu. świetny uchwyt daje stabilność w prasowaniu. Samo się wyłączające się żelazko-) nie spali domu gdy zapomnisz o nim.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Lyginant su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu