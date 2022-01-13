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Nutraukta gamyba
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45 g/min. nepertraukiami garai
190 g garų pliūpsnis
„SteamGlide“ lygintuvo padas
„Quick Calc Release“ kalkių šalinimas lengvam lygintuvo valymui ir ilgalaikiam garinimui
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles
Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad išlygintumėte greitai
Apdovanojimai
4.6
iš 5
30
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Svačinová
13/01/2022
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Funkce žehličky jsou výborné
Se žehličkou jsem spokojena, důležité, že má nádobku na vodní kámen, který se skutečně shromažďuje.
Argumentai prieš
Malá nevýhoda - je těžší, jak jsem byla zvyklá. A velmi krátká šňůra.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička
vizz
05/01/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Azur GC4537/80 Парна ютия
Притежаваме я от извесно време. Жена ми смята че е работи много добре :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4537/80 Парна ютия
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4537/80 Парна ютия
sardynka
05/05/2021
Česká republika
celková spokojenost
Zakoupila jsem na základě recenze v dTestu a velmi příznivé ceně. Zcela splňuje očekávání, lehce se s ni manipuluje, dobře se doplňuje voda, výborně padne do ruky a snadné čištění.
Argumentai už
nádržka na zadržování vodního kamene
Argumentai prieš
nic jsem nenašla
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4532/20 Parní žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4532/20 Parní žehlička