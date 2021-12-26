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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
45 g/min., nepertraukiami garai
200 g garų pliūpsnis
„SteamGlide“ lygintuvo padas
„Quick Calc Release“ kalkių šalinimas lengvam lygintuvo valymui ir ilgalaikiam garinimui
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles
Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad išlygintumėte greitai
Apdovanojimai
4.7
iš 5
84
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Ksju
26/12/2021
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Azur,тільки Azur!!!!!!!
З Azur отримую одне задоволення від прасування!!!! Рекомендую всім!!!
Argumentai už
Автоочистка,автовідкючення
Argumentai prieš
——-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4567/80 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4567/80 Парова праска
Машуня
18/11/2021
Україна
Тривалий час користуюся цією моделлю.
Користуюся даним типом праски більше 10 років. Перший раз купила цю праску у 2010 році і вона досі працює, але вже дещо стала слабше гріти. Тому купила нову і цілком задоволена. Легко рухається по тканині, якісно розгладжує.
Argumentai už
стильний дизайн, легка у використанні
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4537/70 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4537/70 Парова праска
КKKK
09/11/2021
Україна
Надійність
Використовую вже дуже довго. Хотів купити новий, але жінки проти. Працює і працює рік за роком
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4564/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4564/20 Парова праска