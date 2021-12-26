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  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas

Nutraukta gamyba

„Azur“Garinis lygintuvas

GC4537/70

4.7
| (84) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Užtikrintas garų veiksmingumas
Dėl mūsų pažangaus dizaino kalkių dalelės lengvai skyla ir yra automatiškai surenkamos nuimamame kalkių surinkimo inde. Kalkes lengvai išplausite greičiau nei per 15 sek. ir visada puikiai lyginsite.
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Su mūsų patobulinta „Quick Calc Release“ kalkių šalinimo sistema

Užtikrintas garų veiksmingumas

  • 45 g/min., nepertraukiami garai

  • 200 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide“ lygintuvo padas

„Quick Calc Release“ kalkių šalinimo sistema lengvam lygintuvo valymui

„Quick Calc Release“ kalkių šalinimo sistema lengvam lygintuvo valymui

„Quick Calc Release“ kalkių šalinimas lengvam lygintuvo valymui ir ilgalaikiam garinimui

Iki 200 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Iki 200 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles

2400 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

2400 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad išlygintumėte greitai

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

84

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

2

26/12/2021

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Azur,тільки Azur!!!!!!!

З Azur отримую одне задоволення від прасування!!!! Рекомендую всім!!!

Argumentai už

Автоочистка,автовідкючення

Argumentai prieš

——-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4567/80 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4567/80 Парова праска

18/11/2021

Україна

Україна

Тривалий час користуюся цією моделлю.

Користуюся даним типом праски більше 10 років. Перший раз купила цю праску у 2010 році і вона досі працює, але вже дещо стала слабше гріти. Тому купила нову і цілком задоволена. Легко рухається по тканині, якісно розгладжує.

Argumentai už

стильний дизайн, легка у використанні

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4537/70 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4537/70 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Надійність

Використовую вже дуже довго. Хотів купити новий, але жінки проти. Працює і працює рік за роком

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4564/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4564/20 Парова праска

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.