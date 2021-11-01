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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
50 g/min. nepertraukiami garai
220 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.
Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad išlygintumėte greitai
Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
28
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
katyshka9132
01/11/2021
Україна
Отличный утюг
Отличный утюг за свои деньги. Прекрасно утюжит как шелк, так и котон, мощный паровой удар, подошва прекрасно скользит по вещам. За два года эксплуатации никаких нареканий.
Argumentai už
Хорошо утюжит, мощный паровой удар
Argumentai prieš
Нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4544/80 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4544/80 Парова праска
Vadum
01/11/2019
Україна
Этот продукт имеет отличные функции
Нагревается быстро, скользит отлично, резервуар для воды достойный. Очень нравится паровой удар и носик для труднодоступных мест. Моделью доволен, пользуюсь уже полгода.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4544/80 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4544/80 Парова праска
Kosatka
04/07/2019
Україна
Красивы и надежный аппарат!
[Employee of philipsglobal] Долго выбирал модель утюга с учетом качества за разумную цену.Особое внимание уделил подошве и не прогадал! Аппарат превзошел все мои ожидания и неплохой функционал, плюс красивый дизайн!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4544/80 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4544/80 Парова праска