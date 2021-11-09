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  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas

Nutraukta gamyba

AzurGarų lygintuvas

GC4558/20

4.4
| (12) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Užtikrintas garų veiksmingumas
Dėl mūsų pažangaus dizaino kalkių dalelės lengvai skyla ir yra automatiškai surenkamos nuimamame kalkių surinkimo inde. Kalkes lengvai išplausite greičiau nei per 15 sek. ir visada puikiai lyginsite.
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Lyginimo prekių ženklas

Su mūsų patobulinta „Quick Calc Release“ kalkių šalinimo sistema

Užtikrintas garų veiksmingumas

  • 50 g/min., nepertraukiami garai

  • 230g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

Iki 230 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Iki 230 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.

2600 W, kad greitai įkaistų ir kokybiškai lygintų

2600 W, kad greitai įkaistų ir kokybiškai lygintų

Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad išlygintumėte greitai

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.4

iš 5

12

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

09/11/2021

Україна

Україна

Просто чудова праска! Задоволена на всі 100%

Я закохалась в неї! Красива, стильна, прасує речі- просто ідеально, прасувати з нею одне задоволення, а це для мене важливо, тому що я прасую часто і дуже люблю це заняття! А сковзить вона- як по льоду і це кайф!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4554/40 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4554/40 Парова праска

04/07/2021

Україна

Україна

Для сорочок - цілком достатньо!

В основному прасую котонові сорочки! Для цих цілей - праска ідеальна. Тільки якщо не пересушувати одяг, інакше випарювання праски не достатньо. Треба бути обережним з водою, яку заливаєте - тільки кип'ячену фільтровану

Argumentai už

Ціна, якість, для котонових сорочок - ідеально!

Argumentai prieš

відсутній внутрішній фільтр для доочищення води, але б тоді і ціна була в рази більша!

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4554/40 Парова праска

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4554/40 Парова праска

07/11/2020

Україна

Україна

Найкраще співвідношення ціна/якість

Обирав на заміну старій прасці, основну увагу зосередив на порівнянні характеристик з іншими прасками. Вважаю, що це найкраще співвідношення ціни та якості, яке доступне на ринку від іменитого бренду. Розгладжує досить легко та комфортно. В користуванні дуже зручна та потужна, парового удару достатньо для прасування будь якого одягу, при чому він доступний навіть при помірному режимі нагріві підошви. Режим автовимкнення також не завадить. Можу рекомендувати.

Argumentai už

Потужність, зручність використання, набір функцій.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4552/00 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4552/00 Парова праска

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.