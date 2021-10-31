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  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas

Nutraukta gamyba

„Azur“Garinis lygintuvas

GC4563/30

4.5
| (38) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Užtikrintas garų veiksmingumas
Dėl mūsų pažangaus dizaino kalkių dalelės lengvai skyla ir yra automatiškai surenkamos nuimamame kalkių surinkimo inde. Kalkes lengvai išplausite greičiau nei per 15 sek. ir visada puikiai lyginsite.
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Lyginimo prekių ženklas

Su mūsų patobulinta „Quick Calc Release“ kalkių šalinimo sistema

Užtikrintas garų veiksmingumas

  • 50 g/min. nepertraukiami garai

  • 230 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Advanced“ lygintuvo padas

Iki 230 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Iki 230 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.

2600 W, kad greitai įkaistų ir kokybiškai lygintų

2600 W, kad greitai įkaistų ir kokybiškai lygintų

Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad išlygintumėte greitai

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.5

iš 5

38

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

2

31/10/2021

Україна

Україна

Виріб надійний

Користуюся часто і все добре. Я задоволена праскою.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4563/30 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4563/30 Парова праска

29/10/2021

Україна

Україна

Кращий як на мене

Обирала лише Філіпс (до цього був також Філіпс, пропрацював більше 10 років). Інші фірми навіть не розглядала. Читала багато відгуків. Зупинилась на цьому варіанті. Дуже задоволена праскою. Все працює просто чудово.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4563/30 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4563/30 Парова праска

21/06/2021

Україна

Україна

Праска дуже чудова!!!

Користуюсь праскою вже 1.5 роки. Дуже потужна, виконує на всі 100 заявлені функції. Є дуже класна функція видалення накипу. Користуватись легко. Мені все подобається!

Argumentai už

Рекомендую до купівлі саме цю модель

Argumentai prieš

не має

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4563/30 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4563/30 Парова праска

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.