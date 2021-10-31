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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
50 g/min. nepertraukiami garai
230 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Advanced“ lygintuvo padas
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.
Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad išlygintumėte greitai
Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
38
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
Софія1981
31/10/2021
Україна
Виріб надійний
Користуюся часто і все добре. Я задоволена праскою.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4563/30 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4563/30 Парова праска
29/10/2021
Україна
Кращий як на мене
Обирала лише Філіпс (до цього був також Філіпс, пропрацював більше 10 років). Інші фірми навіть не розглядала. Читала багато відгуків. Зупинилась на цьому варіанті. Дуже задоволена праскою. Все працює просто чудово.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4563/30 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4563/30 Парова праска
Бавико
21/06/2021
Україна
Праска дуже чудова!!!
Користуюсь праскою вже 1.5 роки. Дуже потужна, виконує на всі 100 заявлені функції. Є дуже класна функція видалення накипу. Користуватись легко. Мені все подобається!
Argumentai už
Рекомендую до купівлі саме цю модель
Argumentai prieš
не має
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4563/30 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4563/30 Парова праска