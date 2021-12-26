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  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas

Nutraukta gamyba

AzurGarų lygintuvas

GC4564/20

4.7
| (84) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Užtikrintas garų veiksmingumas
Dėl mūsų pažangaus dizaino kalkių dalelės lengvai skyla ir yra automatiškai surenkamos nuimamame kalkių surinkimo inde. Kalkes lengvai išplausite greičiau nei per 15 sek. ir visada puikiai lyginsite.
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Lyginimo prekių ženklas

Su mūsų patobulinta „Quick Calc Release“ kalkių šalinimo sistema

Užtikrintas garų veiksmingumas

  • 50 g/min., nepertraukiami garai

  • 240g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Advanced“ lygintuvo padas

Iki 240 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai lyginamas raukšles

Iki 240 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai lyginamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai lyginamas raukšles.

2600 W, kad greitai įkaistų ir kokybiškai lygintų

2600 W, kad greitai įkaistų ir kokybiškai lygintų

Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad lygintumėte greitai

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

84

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

2

26/12/2021

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Azur,тільки Azur!!!!!!!

З Azur отримую одне задоволення від прасування!!!! Рекомендую всім!!!

Argumentai už

Автоочистка,автовідкючення

Argumentai prieš

——-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4567/80 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4567/80 Парова праска

18/11/2021

Україна

Україна

Тривалий час користуюся цією моделлю.

Користуюся даним типом праски більше 10 років. Перший раз купила цю праску у 2010 році і вона досі працює, але вже дещо стала слабше гріти. Тому купила нову і цілком задоволена. Легко рухається по тканині, якісно розгладжує.

Argumentai už

стильний дизайн, легка у використанні

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4537/70 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4537/70 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Надійність

Використовую вже дуже довго. Хотів купити новий, але жінки проти. Працює і працює рік за роком

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4564/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4564/20 Парова праска

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.