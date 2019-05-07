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  • Galingas garų srautas, belaidis lyginimas
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  • Galingas garų srautas, belaidis lyginimas
  • Galingas garų srautas, belaidis lyginimas
  • Galingas garų srautas, belaidis lyginimas
  • Galingas garų srautas, belaidis lyginimas
  • Galingas garų srautas, belaidis lyginimas
  • Galingas garų srautas, belaidis lyginimas
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  • Galingas garų srautas, belaidis lyginimas
  • Galingas garų srautas, belaidis lyginimas
  • Galingas garų srautas, belaidis lyginimas
  • Galingas garų srautas, belaidis lyginimas
  • Galingas garų srautas, belaidis lyginimas

Nutraukta gamyba

„Azur FreeMotion“Garinis lygintuvas

GC4595/40

3.5
| (4) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Galingas garų srautas, belaidis lyginimas
„Azur FreeMotion“ garinis lygintuvas – tai galingas garų srautas ir visiška bet kokio audinio lyginimo laisvė bet kurioje lyginimo lentos vietoje. Vos per kelias sekundes lygintuvą įkrauna išmanusis įkrovimo stovas su nešimo užraktu ir indikatoriumi.
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Lyginimo prekių ženklas

Su „T-ionicGlide“ lygintuvas slysta labai greitai

Galingas garų srautas, belaidis lyginimas

  • 40 g/min. garai; 180 g garų pliūpsnis

  • 2600 W

  • „T-ionicGlide“ lygintuvo padas

  • Nešimo užraktas

2600 W – greitai įkaista ir veiksmingai lygina

2600 W – greitai įkaista ir veiksmingai lygina

2 600 W – greitas įkaitimas ir galingas veikimas, kad galėtumėte lyginti visų tipų drabužius.

Baigę lyginti užfiksuokite ir padėkite lygintuvą į laikymo vietą

Baigę lyginti užfiksuokite ir padėkite lygintuvą į laikymo vietą

Saugus laikymas ant pagrindo. Laidą galima suvynioti ant pagrindo, kad prietaisą būtų paprasta laikyti.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

„Philips“ garinio lygintuvo nepertraukiama iki 40 g/min garų srovė užtikrina tobulą garų kiekį, kad efektyviai išlygintų raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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3.5

iš 5

4

Atsiliepimai

4
2

07/05/2019

România

România

Cel mai bun fier de călcat

Un fier de călcat foarte bun și practic recomand cu toată încrederea

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40

14/11/2016

България

България

Ютията е отлична

Много удачен вариант, защото няма кабел, който да пречи на гладенето. Препоръчвам този модел.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия

05/05/2017

Polska

Polska

Niestety, rozczarowanie

Zdecydowałam się na zakup żelazka bezprzewodowego. Wizja prasowania bez kabla była kusząca. Niestety, naładowanie żelazka, nie starcza nawet na wyprasowanie jednej koszuli. KOlejnym ogromnym jak dla mnie minusem jest wyrzut ogromnych ilości pary, w momencie odkładania do ładowarki.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe

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