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Nutraukta gamyba
GC4595/40
Lyginimo prekių ženklas
40 g/min. garai; 180 g garų pliūpsnis
2600 W
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Nešimo užraktas
2 600 W – greitas įkaitimas ir galingas veikimas, kad galėtumėte lyginti visų tipų drabužius.
Saugus laikymas ant pagrindo. Laidą galima suvynioti ant pagrindo, kad prietaisą būtų paprasta laikyti.
„Philips“ garinio lygintuvo nepertraukiama iki 40 g/min garų srovė užtikrina tobulą garų kiekį, kad efektyviai išlygintų raukšles.
Apdovanojimai
3.5
iš 5
4
Atsiliepimai
Cristinadana
07/05/2019
România
Cel mai bun fier de călcat
Un fier de călcat foarte bun și practic recomand cu toată încrederea
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40
Vanko
14/11/2016
България
Ютията е отлична
Много удачен вариант, защото няма кабел, който да пречи на гладенето. Препоръчвам този модел.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия
Kamelia
05/05/2017
Polska
Niestety, rozczarowanie
Zdecydowałam się na zakup żelazka bezprzewodowego. Wizja prasowania bez kabla była kusząca. Niestety, naładowanie żelazka, nie starcza nawet na wyprasowanie jednej koszuli. KOlejnym ogromnym jak dla mnie minusem jest wyrzut ogromnych ilości pary, w momencie odkładania do ładowarki.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe