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  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron

Nutraukta gamyba

Azur IonicGarų lygintuvas

GC4630/02

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Lengvai pašalina raukšles nuo medvilnės ir lino

Jonizuotų garų sistemos dėka šalinkite net ir sunkiai išlyginamas raukšles. Šis galingų garų lygintuvas sukuria 50% mažesnes garų daleles, kurios giliai įsiskverbia į sunkiai lyginamus audinius, tokius kaip medvilnė ir linas, ir jūs lengviau pasiekiate puikius rezultatus!

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Lyginimo prekių ženklas

Galingas lyginimas su jonizuotų garų sistema

Lengvai pašalina raukšles nuo medvilnės ir lino

  • Jonizuoti garai

50% mažesnės garų dalelės giliau įsiskverbia į sunkiausiai išlyginamas raukšles

50% mažesnės garų dalelės giliau įsiskverbia į sunkiausiai išlyginamas raukšles

Jonizavimo procesas sukuria mažesnes garų daleles, kurios giliau įsiskverbia į audinį. Tai reiškia, kad net sunkiausiai išlyginamas raukšlės bus lengvai pašalintos.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

„Philips“ garo lygintuvo nepertraukiamas garas iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ garų lygintuvo padas, apsaugotas nuo įbrėžimų. Puikiai lygina ir lengvai valomas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

01/02/2019

România

România

Excelent

Cu fierul de calcat Philips Azur Ionic GC4630 calcatul devine placut, termostatul te ajuta sa alegi temperatura in functie de tipul materialului si nu dai gres, ai optiunea de a calca cu aburi sau fara, iar calcatul rufelor este impecabil. Ceea ce imi place mie calitativ fata de alte tipuri este varful fierului care este putin rotunjit si nu se impiedica in pliurile respectivei hainute (manseta, butoniera), iar talpa fierului de calcat este de inox si se curata usor, cu un servetel umed. Il recomand cu drag.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur

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