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Lengvai pašalina raukšles nuo medvilnės ir lino
Jonizuotų garų sistemos dėka šalinkite net ir sunkiai išlyginamas raukšles. Šis galingų garų lygintuvas sukuria 50% mažesnes garų daleles, kurios giliai įsiskverbia į sunkiai lyginamus audinius, tokius kaip medvilnė ir linas, ir jūs lengviau pasiekiate puikius rezultatus!
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Jonizuoti garai
Jonizavimo procesas sukuria mažesnes garų daleles, kurios giliau įsiskverbia į audinį. Tai reiškia, kad net sunkiausiai išlyginamas raukšlės bus lengvai pašalintos.
„Philips“ garo lygintuvo nepertraukiamas garas iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ garų lygintuvo padas, apsaugotas nuo įbrėžimų. Puikiai lygina ir lengvai valomas.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Alia
01/02/2019
România
Excelent
Cu fierul de calcat Philips Azur Ionic GC4630 calcatul devine placut, termostatul te ajuta sa alegi temperatura in functie de tipul materialului si nu dai gres, ai optiunea de a calca cu aburi sau fara, iar calcatul rufelor este impecabil. Ceea ce imi place mie calitativ fata de alte tipuri este varful fierului care este putin rotunjit si nu se impiedica in pliurile respectivei hainute (manseta, butoniera), iar talpa fierului de calcat este de inox si se curata usor, cu un servetel umed. Il recomand cu drag.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur