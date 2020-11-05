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Jonizuoti garai
Jonizavimo procesas sukuria mažesnes garų daleles, kurios giliau įsiskverbia į audinį. Tai reiškia, kad net sunkiausiai išlyginamas raukšlės bus lengvai pašalintos.
„Philips“ garo lygintuvo nepertraukiamas garas iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ garų lygintuvo padas, apsaugotas nuo įbrėžimų. Puikiai lygina ir lengvai valomas.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Ivanuch
05/11/2020
Україна
Прекрасна праска!
Придбали праску ще у 2009 році, коли у нашій сім'ї з'явилася перша дитина. На той час в магазині це була найновіша модель з цікавою функцією іонізації. Ця праска і по цей день вірно служить та перепрасувала, мабуть, вже неймовірну кількість речей. Оскільки у нашій сім'ї четверо дітей, користуємося нею чи не щодня. Праска зарекомендувала себе дуже позитивно, адже 11 років - це неабиякий "стаж" для такого необхідного домашнього аксесуара. Навіть у такому, можна сказати, "поважному" віці вона виглядає стильно. Порадувала і зручна та продумана підставка під праску. Завжди при користуванні використовуємо функцію відпарювання, яка суттєво покращує та полегшує процес прасування. Вузький носик допомагає випрасувати важкодоступні місця. На жаль саме ця модель вже не випускається, але, переконаний, що інші моделі цієї марки не менш достойні.
Argumentai už
Практичність, надійність.
Argumentai prieš
Не виявив.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Ionic GC4640/02 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Ionic GC4640/02 Парова праска