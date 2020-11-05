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  • Lengvai pašalina raukšles nuo medvilnės ir lino
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  • Lengvai pašalina raukšles nuo medvilnės ir lino
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Nutraukta gamyba

Azur IonicGarų lygintuvas

GC4640/02

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Lengvai pašalina raukšles nuo medvilnės ir lino
Jonizuotų garų sistemos dėka šalinkite net ir sunkiai išlyginamas raukšles. Šis galingų garų lygintuvas sukuria 50% mažesnes garų daleles, kurios giliai įsiskverbia į sunkiai lyginamus audinius, tokius kaip medvilnė ir linas, ir jūs lengviau pasiekiate puikius rezultatus!
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Lyginimo prekių ženklas

Galingas lyginimas su jonizuotų garų sistema

Lengvai pašalina raukšles nuo medvilnės ir lino

  • Jonizuoti garai

50% mažesnės garų dalelės giliau įsiskverbia į sunkiausiai išlyginamas raukšles

50% mažesnės garų dalelės giliau įsiskverbia į sunkiausiai išlyginamas raukšles

Jonizavimo procesas sukuria mažesnes garų daleles, kurios giliau įsiskverbia į audinį. Tai reiškia, kad net sunkiausiai išlyginamas raukšlės bus lengvai pašalintos.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

„Philips“ garo lygintuvo nepertraukiamas garas iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ garų lygintuvo padas, apsaugotas nuo įbrėžimų. Puikiai lygina ir lengvai valomas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Прекрасна праска!

Придбали праску ще у 2009 році, коли у нашій сім'ї з'явилася перша дитина. На той час в магазині це була найновіша модель з цікавою функцією іонізації. Ця праска і по цей день вірно служить та перепрасувала, мабуть, вже неймовірну кількість речей. Оскільки у нашій сім'ї четверо дітей, користуємося нею чи не щодня. Праска зарекомендувала себе дуже позитивно, адже 11 років - це неабиякий "стаж" для такого необхідного домашнього аксесуара. Навіть у такому, можна сказати, "поважному" віці вона виглядає стильно. Порадувала і зручна та продумана підставка під праску. Завжди при користуванні використовуємо функцію відпарювання, яка суттєво покращує та полегшує процес прасування. Вузький носик допомагає випрасувати важкодоступні місця. На жаль саме ця модель вже не випускається, але, переконаний, що інші моделі цієї марки не менш достойні.

Argumentai už

Практичність, надійність.

Argumentai prieš

Не виявив.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Ionic GC4640/02 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Ionic GC4640/02 Парова праска

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